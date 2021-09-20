حبس 3 أشخاص تورطوا في تهريب المهاجرين إلى إيطاليا

عبر الدروب الجبلية

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، بحبس ٣ أشخاص متورطين من ضمن تشكيل عصابي تخصص في تهريب المهاجرين إلى دولة إيطاليا عبر الدروب الصحراوية ٤ أيام علي ذمة التحقيقات التي تجري معهم.



ووجهت النيابة للمتهمين تهمة الاشتراك مع آخرين في تكوين جماعة إجرامية منظمة تخصصت في استقطاب الشباب راغبي السفر الي دولة إيطاليا، بحثاً عن فرصة عمل عبر دولة ليبيا بطريقة غير شرعية.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن المتهمين قاموا بتهريب المهاجرين عبر الدروب الجبلية والمدقات الصحراوية ومنها بحرا عبر البحر الأبيض المتوسط إلى دولة إيطاليا مستخدمين مراكب معدة للصيد وغير آمنة لنقل الأشخاص، معرضين حياة المهاجرين لأخطار الغرق مقابل مبالغ مالية.

وكشفت التحقيقات، أن الثلاث متهمين مقيمين في السلوم و اشتركا بالاتفاق مع ٨ آخرين بعضهم مقيم في محافظة سوهاج وآخرين مقيمين في الشرقية، علي استقطاب الشباب راغبي السفر الي دولة إيطاليا .

وأشارت التحقيقات أن ربة منزل تدعي الحاجة عزيزة وشهرتها عزة، اشتركت مع آخرين على تهريب المهاجرين إلي دولة ليبيا ومن ثم الانتقال الي إيطاليا .

وكانت كشفت التحقيقات، أكدت أن المتهم الأول يعمل مدير مكتب سفريات بدمياط، حيث اتفق مع المتهم الثاني عابر ع والثالثة عزيزه وشهرتها عزة في تسهيل عملية تهريب المهاجرين للخارج مقابل تقسيم الأموال فيما بينهم.



وأوضحت التحقيقات، أن المتهمين اتخذوا أساليب مبتكرة والعديد من الوسائل والطرق الاحتيالية في مزاولة نشاطهم الإجرامي في مجال تهريب البشر إلى الخارج بهدف تحقيق مكاسب مالية دون الأخذ في الاعتبار لما قي يتعرض له ضحاياهم من المهاجرين غير الشرعيين .



وكان صدى البلد ينفرد بنشر أقوال الرائد حازم أبو السعد، أمام جهات التحقيق، الذي أكد أن المتهمين يقومون بتهريب المهاجرين من مصر عن طريق السلوم ومن السلوم الي دولة ليبيا ومن ثم إلي إيطاليا .



وأوضح رئيس قسم الهجرة غير الشرعية ، ان القائمين علي تشكيل تلك الجماعة هم كل من اسلام م . ع، وايمن محمد ع، وهاني عيد ج. وحسني ع ج، وعزيزة. ش ع، وشهرتها الحاجة عزه آخرين بتكوين جماعة إجرامية منظمة تخصصت في استقطاب الشباب راغبي السفر الي إيطاليا بطرق غير شرعية للعمل وذلك عبور بليبيا بطرق غير شرعية عن طريق الصحراء والطرق والمدقات والدروب الجبلية ومنها بحرا عبر البحر الأبيض مستخدمين مراكب للصيد غير آمنة لنقل الأشخاص معرضين حياتهم للغرق والفقد مقابل مبالغ ماليه يتم توزيعها علي افراد الجماعه .



وأكد أن المتهمين في الواقعة مشهورين بموضوع الهجرة غير الشرعية وكانوا معتمدين علي سمعتهم في تسهيل السفر للشباب مقابل مبالغ مالية.



وأشار رئيس قسم الهجرة غير الشرعية، أمام جهات التحقيق بنيابة النزهة، إلى أن من ضمن البلاد التي تخصصت تلك الجماعة في تهريب المهاجرين إليها هي إيطاليا، مشيراً الي أن سفر المهاجرين لم يتم بصورة مباشرة ولكن كان عن طريق السفر الي دولة ليبيا ومن ثم الي إيطاليا.

وكشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية، عن تفاصيل اعترافات أحد المتهمين المتورطين في واقعة تهريب المهاجرين الي دولة إيطاليا مقابل أموال مالية .



وأكد أحد المتهمين أمام جهات التحقيق أنه يتقاضى مبلغ مالي قدره 70 ألف جنيه من كل شخص مقابل تسفيره الي دولة إيطاليا .

وأوضح المتهم أنه يقوم بتسهيل تهريب المهاجرين الي دولة إيطاليا وذلك عبر الدروب الجبلية والمدقات الصحراوية ومنها بحرا عبر البحر الأبيض المتوسط الي دولة إيطاليا مستخدمين مراكب معدة للصيد.