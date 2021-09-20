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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلافات مالية.. المشدد 7 سنوات لـ عامل قتل مواطنا عمدا بحلوان

أرشيفية
أرشيفية

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم حمادة .ر عامل بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامه بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بحلوان، وألزمته المصاريف الجنائية بالدعوى .

 

صدر القرار برئاسة المستشار محمد عامر جادو وعضوية المستشارين محمود يوسف محمود وسامح السيد حسين ومحمد عبدالقادر .

 

وكشف أمر إحالة المتهم الي محكمة الجنايات بأنه قتل المجني عليه محمود مصطفى عمدا مع سبق الإصرار والترصد إثر خلاف سابق بينهما فأضمر في نفسه الشر صوبه وسولت له نفسه إزهاق روحه فبسط يداه لقتله فاستل سلاحا أبيض طاعنا إياه بموضع قاتل بجسده وهو ظهره قاصدا قتله فأحدث به الإصابات التي أبانها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات ، كما أحرز سلاحا أبيض “سكينا” بدون مسوغ قانوني أو ضرورة مهنية وحرفية .

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وتضمنت شهادة حسام الدين سائق بورود اتصال هاتفي من شقيق المجني عليه وأخبره بأنه مصاب فتوجه نحوه فأبصره متواجدا علي الدراجة البخارية قيادته ذات الثلاث عجلات ويظهر عليه علامات الإعياء الشديدة وبسؤاله عن اعيائه أقر له قيام المتهم بتسديد طعنة بمنطقة الظهر مستخدما سلاحا أبيض وذلك من خلال مشادة كلامية فيما بينهما فاصطحبه الي مستشفي النصر لتلقي العلاج وأبصر حين ذاك الإصابة بشقيقه وتم نقله الي مستشفي القصر العيني وتوفي حال تلقيه العلاج .

 

وتضمنت شهادة ضابط مباحث قسم حلوان ومجري التحريات بالقضية أنه بورود بلاغ مفاده وصول المجني عليه الي مستشفي النصر متأثرا باصابته بمنطقة الظهر وبالانتقال إليه ، أفاد الشاهد الاول شقيقه من تضرره من المتهم كونه محدثا إصابة شقيقه واعتدى عليه وإحداث إصابته فتوجه الي حيث أيقن تواجد المتهم فضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته علي نصل سكين معدني.

 

 وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بارتكاب الواقعة وان السلاح المضبوط هو المستخدم في إحداث إصابة المجني عليه ودلته تحرياته إلي صحة حدوث الواقعة وان المتهم هو المعتدي بالضرب على المجني عليه إلا أن الإصابة أفضت لموته.

محكمة جنايات القاهرة حلوان المستشار محمد عامر جادو محكمة الجنايات متهم

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