جرعة مخدر زائدة..تشريح جثة شاب عثر عليه داخل مطعم شهير بعين شمس

صرحت النيابة العامة بتشريح جثة شاب عثر عليه متوفى داخل حمام مطعم شهير بمنطقة عين شمس لبيان سبب الوفاة ، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت باستدعاء أسرة المتوفى، وسماع أقوالهم، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة.

وتبين من المعلومات الاولية أن المتوفى كان مدمنا للمخدرات، وعُثر على جثته داخل دورة مياه بالمطعم، متوفى، وتبين من الفحص عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

تلقي قسم شرطة عين شمس بلاغا من إدارة فرع مطعم ضمن سلسلة محلات شهيرة بدائرة القسم ، يفيد عثور العمال على جثة شاب داخل حمام المطعم .

على الفور انتقل رجال المباحث وتبين من التحريات أن الشاب المتوفى، 33 عاما، ودلف إلى دورة المياه بالمطعم الشهير، الكائن بمنطقة عين شمس، ولاحظ العاملون تأخره بالداخل، وعندما طرقوا عليه الباب لم يستجب فاضطروا لكسر الباب، حيث تبين لهم وفاته فقاموا بإبلاغ الشرطة .

وتبين من الكشف الطبي المبدئي أن المتوفى كان مدمنا للمواد المخدرة، وأنه توفى نتيجة جرعة زائدة من المواد المخدرة، وأنه دلف إلى دورة المياه لتعاطي المواد المخدرة، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بالداخل.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، واستمعت لأقوال عمال المطعم الذين أبلغوا بواقعة العثور على جثة الشاب، واستمعت لأقوالهم حول الحادث .