عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لو من مواليد 21 سبتمبر اعرف برجك هيقولك إيه

حظك اليوم
حظك اليوم

برج العذراء واحد من مواليد الأبراج الترابية، محب للهدايا ويتميز أشخاصه بالقدرة على العمل الجاد ، ولكن تلك الصفات تختلف درجة تواجدها من شخص لآخر من مواليد برج العذراء نتيجة لتأثير علم الأرقام عليهم لاسيما رقم تاريخ الميلاد، ولهذا تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد يوم 21 سبتمبر فى عيد ميلادهم وتقدم نصيحة فلكية لهم.

txt

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 20 -9 -2021.. اكتشف ما يخبئه برجك

txt

نشرة المرأة والصحة.. بعد إصابة فر ح الزاهد ..كل ما لاتعرفيه عن الوسواس القهري.. 6 مكملات غذائية ضرورية للنساء فوق الأربعين

شخصية اليوم في علم الأرقام.. 
 

إذا كنت مولودا في يوم 21 سبتمبر فإن ذلك يعني أن لديك شخصية طموحة، وتتعامل بروح تعاون.. أنت أيضا مجتهد ونشيط في عقد اتصالات حيوية مع الآخرين، لكن عليك أن تقاوم تشتتك وتشوشك.
 

نصيحة:

عام ٢٠٢١ يعتبر بناءً جدا بالنسبة لك، وهناك فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب ونجاحات، بشرط أن تقوم جيدا بما عليك من واجبات، وتكون عادلا ومنصفا في كل شيء.
 

حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد المهني:
 

تبدأ الاسبوع بجو ايجابي فمعظم التأثيرات الفلكية تدور لصالحك وتصبّ في مسارك. تدبّ فيك الحماسة وتقوم ببعض المبادرات وذلك لأنك تتحلى بالشجاعة والتفاؤل. لا حدود لطاقتك ولا من يردعك أو يحبط محاولاتك وكأنّ الحياة تناديك للتحرّك والخروج الى الضوء.أجواء سهلة وإيجابيّة تهيّئ لك الدرب مهما كان مركزك في الحياة. كما يسعفك إلهامك والحاسّة السادسة على الاختيار الجيد والحل المناسب. إذا كنت فعلاً تريد الوصول الى نتيجة حاسمة يجب عليك التحرّك بفعاليّة . سوف تبدأ نشاطك المهني بثقة كبيرة وباتزان وحماس. أنت تقف على عتبة زمنية مهمّة لتضع أساساً متنية قبل اتخاذ أي قرار.
 

حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد العاطفي: 
 

تبدو العواطف عميقة، بحيث قد تعرف الحب إذا كنت خالياً، أو تقدم على زواج إذا كنت مستعداً، أو تعطي وعداً بالزواج أو تلتقي من يهتف له قلبك، أو تعيش أوقاتاً استثنائية مع الزوج والحبيب وتمر بفترة شديدة من الانفعالات التي لا تنتسى. قد تلبي دعوات وتشارك في نشاطات، وتذهب للّهو وتقضي أوقاتاً حلوة مع الأصدقاء، وتتعرف إلى أشخاص جدد تتبادل وإيّاهم الإعجاب. تصبو إلى شخص أو تحنّ إلى آخر فتقوم بمبادرة لم تجرؤ عليها سابقاً. تبدو متحمّساً جداً وتخوض مغامرة لم تكن في الحسبان. تقدر صراحة الطرف الآخر أو تلهث وراء سعادة اعتقدت أنها رحلت إلى الأبد، لكي تسترجعها في لحظة دهشة!

حظك اليوم توقعات الأبراج وحظك توقعات الابراج اليوم توقعات الابراج الأبراج

موضوعات متعلقة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 20 -9 -2021.. اكتشف ما يخبئه برجك

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 19/9/2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 16- 9-2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 15 -9 -2021.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

ترشيحاتنا

زعيم المعارضة الكندية يقر بالهزيمة في الانتخابات لصالح ترودو

تحذير أمريكي من خطر جديد يهدد العالم بسبب كورونا

تسريبات تكشف مواصفات تابلت لينوفو القادم Xiaoxin Pad Pro 12.6

عشب مليء بالفيتامينات يعمل على خفض مستويات السكر في الدم بشكل ملحوظ

غرفة الحبوب تكشف حجم استهلاك مصر من القمح.. فيديو

أدعية الصباح قصيرة.. 30 دعاء مستجاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة.. صدى البلد تستعرض بنود قانون العمل الجديد

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل الدراسة بسبب ارتفاع إصابات كورونا.. فيديو

مثل فتاة سيتي ستارز|انتحار طالب بـ الطب من أعلى مبنى جامعة بأكتوبر

ألف مليون سلامة .. خالد الغندور يدعو لـ مرتضى منصور

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 برقم الجلوس

شكراً وأنا آسف.. قصة انتحار طالب الطب بأكتوبر

كاميرا مراقبة ترصد لحظة دهس خطيب الأوقاف بمدينة نصر.. فيديو

بالفيديو.. اللقطات الأولى من حادث أتوبيس الإسكندرية الصحراوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للزواج من ابن عمها.. عروس تهرب من حفل زفافها لسبب صادم|صور

كالمومياء.. الإكزيما تدمر جسد رضيع وتجبر عائلته على لفه بالضمادات|صور

عنصرية الشرطة.. شاهد تلميذ يتعرض للخنق على يد ضابط في وضح النهار|فيديو

سقطت على وجهها.. مراسلة BBC تتعرض لموقف محرج على الهواء بسبب كلب|فيديو

فيديو

عصابة.. 6 سيدات سرقن محل مجوهرات في الفيوم.. ما القصة.. فيديو

لص مدينة نصر الأنيق.. هكذا استغل ضحاياه وحيلة من الشرطة لضبطه

بعد قرار تغريمه.. أحمد سعد يكشف موعد طرح كليب "ع الدوغرى"

صفقة تحولت لصفعة.. مواصفات الغواصات النووية الجديدة "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: العدل 

رجب الشرنوبي يكتب: برنامج التاسعة.. حقوق الإنسان مادة جامعية!!!

إسلام عوض يكتب: الحزام والطريق يغير خارطة تحالفات الكبار

نعمة محمد الشنشوري تكتب: سالموا تسلموا

أميرة سيد يونس تكتب: الإسلام دين السلام

هبة مصطفي تكتب: عهود للإنسانية 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: التباس الموقف الطلبانى الهندى

ريهام مازن

«الأوكتاجون».. صقر العروبة الساهر !

د . مجدى بدران

سلامتك ومناعتك في فصل الخريف

د.احمد فخرى

قبول الأخر والحساسية للرفض

د. ماريان جرجس

على طاولة الأمم المتحدة هذا العام

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: اضطراب الحدود الأفغانية التركمانستانية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ