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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وقت إضافي حال انتهاء الزمن الأصلي لمباراة السوبر بالتعادل

الاهلي وطلائع الجيش
الاهلي وطلائع الجيش

 


أكد الإعلامي كريم شحاتة، إن في حال التعادل غدًا في مباراة السوبر المحلي بين فريقي الأهلي وطلائع الجيش سيتجه اللقاء للوقت الإضافي.

وقال كريم شحاتة في برنامج "كورة كل يوم" المذاع على قناة الحياة: "خاطب اتحاد الكرة الاهلى وطلائع الجيش للتأكيد على الناديين بأنه سيتم اللجوء للوقت الإضافي على شوطين حال تعادلهما فى الوقت الأصلي فى مباراة السوبر المقرر إقامتها غدًا".

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته استعداداً لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها مساء غد باستاد الجيش المصري ببرج العرب في السوبر المصري.

 

وجاء المران الذي كان علي ملعب المباراة خفيفاً بعض الشئ لتجنب الإرهاق قبل ساعات من تلك المباراة الصعبة ، وحرص محمود الخطيب رئيس النادي علي التواجد في معسكر الفريق بشكل يومي وحضور التدريبات الأخيرة وعقد جلسة مع اللاعبين لم تستمر سوي بضعة دقائق أكد لهم أن بطولة السوبر صعبة وتواجه فريق متمرس علي خوض المباريات الكبيرة ويجب عليهم التركيز لإسعاد جماهيرهم.

 

فيما أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للاعبيه أن عليهم الحذر من تلك المباراة التي لا تخضع لأي مقاييس نهائياً ، وقال للاعبيه في محاضرة أنهم يجب التعلم من سوبر تونس المؤجل أيضاً من الموسم الماضي والذي كان يلعب فيه الترجي الرياضي مع الإتحاد المنستيري وحقق الأخير الفوز بضربات الجزاء بعد ان تعادلا في المباراة 1-1 .

 

وأضاف " تقريبا نفس الظروف..سوبر مؤجل من الموسم الماضي ..الترشيحات كلها تصب في صالح الترجي ولكن الإتحاد المنستيري لعب بمنتهي الواقعية ونجح في الفوز باللقب ..وكرة القدم لا تعترف سوي بالملعب والجهد والتركيز ".

 

ومن المقرر أن يعقد بيتسو موسيماني محاضرة أخيرة مع لاعبيه اليوم داخل فندق الإقامة لشرح خطة المباراة والتشكيل الذي سيخوض به مواجهة طلائع الجيش لمواجهة الطريقة الدفاعية المتوقعه من المنافس .
 

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