مساءلة قانونية.. الأعلى للإعلام يكشف عن عقوبات تنتظر المخالفين بتغطية حوادث الانتحار

قالت الدكتورة منى الحديدي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الطرح الإعلامي لقضية الانتحار هام جدًا، مؤكدة أنه يجب عندما نحلل حوادث الانتحار يجب اللجوء للمتخصصين متعددي الجوانب من علم نفس.

وأضافت منى الحديدي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “رأي عام” عبر فضائية “تن”، أن عرض صورة المنتحر في وسائل الإعلام شيء غير معقول"، مؤكدة أن من يقع تحت سلطة المجلس الأعلى للإعلام سيكون هناك مساءلة قانونية وعقاب.

وتابعت منى الحديدي، أن ما تقوم بنشره المواقع الإلكترونية والصفحات على مواقع التواصل يمثل مشكلة كبيرة، ولكنه ليس ضمن سلطة المجلس الأعلى للإعلام

بمثابة الخروج عن المهنية

وأشارت إلى أن أغلب ما يتم نشره عن الانتحار من تلك المواقع هو بمثابة الخروج عن المهنية والجوانب الأخلاقية.