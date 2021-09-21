عشب مليء بالفيتامينات يعمل على خفض مستويات السكر في الدم بشكل ملحوظ

شهدت الإصابة بمرض السكري ارتفاعًا حادًا خلال الجائحة ، خاصة بين الأطفال. تأتي هذه الحالة ، التي غالبًا ما يتم تجاهلها على أنها حميدة ، مع مجموعة من المضاعفات بما في ذلك البتر والعمى والموت. ومع ذلك ، يمكن لعشب واحد مليء بالفيتامينات أن يخفض مستويات السكر في الدم بنسبة تصل إلى الربع.



تضاعف تشخيص مرض السكري في السنوات الخمس عشرة الماضية ، حيث يُعتقد أن واحدًا من كل عشرة بالغين فوق سن الأربعين مصاب بالمرض في المملكة المتحدة. علاوة على ذلك ، تتزايد معدلات السمنة بمعدلات أسية ، والتي يتوقع الباحثون أنها ستؤدي إلى زيادة كبيرة في عدد حالات الإصابة بمرض السكري. في حين أن عوامل الخطر لمرض السكري عديدة ، فلا شك في أن الخيارات الغذائية تلعب دورًا مهمًا في هذه الحالة. وجدت بعض الدراسات أن الأعشاب ، وخاصة الريحان ، يمكن أن يكون لها تأثيرات وقائية قوية ضد هذه الحالة.





عشب يخفض السكر فى الدم

أوراق الريحان ، التي نشأت من الهند وتوجد بشكل شائع في جنوب شرق آسيا ، قد تساعد بشكل كبير في خفض نسبة الجلوكوز في الدم.

بحثت دراسة ، نُشرت في المجلة المقدونية للعلماء الطبيين ، في تأثير الريحان على الفئران المصابة بداء السكري باستخدام مستخلص العشب.

تم قياس نسبة الجلوكوز في دم القوارض قبل وبعد تحريض المستخلص ، في الأسبوع الأول والأسبوع الرابع.

كشفت النتائج أن الريحان كان له تأثير كبير على خفض مستويات السكر في الدم.



وأشار الباحثون إلى أن: "استخراج الإيثانول من أوراق الريحان أظهر نتائج جيدة في خفض نسبة الجلوكوز في الدم والمنتجات النهائية للجليكشن المتقدمة في الفئران المصابة بداء السكري".

تم تكرار هذه النتائج في دراسة أخرى على القوارض ، الذين تم إعطاؤهم أيضًا مستخلصات الريحان المقدس.

في نهاية 30 يومًا من الدراسة ، لاحظ الباحثون انخفاضًا بنسبة 26.4 في المائة في مستويات السكر في الدم.



أشارت دراسات أخرى إلى أن هذه العشبة يمكن أن تحسن وظيفة خلايا بيتا في البنكرياس وإفراز الأنسولين - وتزيد من امتصاص خلايا العضلات للجلوكوز.

أظهر أحدهما ، على وجه الخصوص ، أن العشب قد تحسن بشكل ملحوظ من ارتفاع مستويات السكر في الدم بعد تناول الطعام.

وأشار الباحثون إلى أن الأوراق يبدو أنها تحتوي على خصائص سكر الدم ، والتي ثبت أنها تخفض مستويات السكر في الدم وتساعد على منع مضاعفات مرض السكري.



وجدت دراسة نشرت في مجلة الطب البديل والتكميلي المبني على الأدلة أن الريحان المقدس أظهر فوائد في خفض نسبة السكر في الدم.

تضمنت الدراسة مجموعة من 90 رجلاً ، تم تشخيصهم جميعًا بمرض السكري من النوع 2 في بداية التحليل.

النتائج التي تم الحصول عليها من كل من الدراسات الحيوانية والبشرية يمكن أن تكون ذات صلة خاصة بالأفراد الذين يعانون من مرحلة ما قبل السكري ، والتي تشير إلى ارتفاع غير طبيعي في مستويات السكر في الدم والتي لم ترتفع بعد بما يكفي للتأهل لمرض السكري من النوع 2.



يصف داء السكري من النوع 2 ما يحدث عندما يتم إعاقة إفراز الأنسولين في الجسم.



تنبع العديد من الآثار الحادة للحالة من تلف الأعصاب ، مما قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقالت شانيل كورونا ، رئيسة قسم الوقاية من النوع 2 في منظمة السكري في المملكة المتحدة: "هناك 3.7 مليون شخص تم تشخيصهم حاليًا ، وهذا الرقم من المتوقع أن ينمو.

"قدرنا أن هناك ما يقرب من مليون شخص لم يتم تشخيصهم."

مصدر المعلومات موقع إكسبريس.