مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 21-9-2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء 21-9-2021 العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم، ولعل أبرزها على المستوى المحلى، بطولة السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش.. أما على المستوي العالمي؛ فيلعب فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح ضد نوريتش سيتي في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

كأس السوبر المصري

الأهلي VS طلائع الجيش– الساعة 7 مساء - قناة أون تايم سبورت

الدوري الإسباني



خيتافي VS أتليتكو مدريد– الساعة 7:30 مساء - قناة beIN Sports HD 1

أتلتيك بيلباو VS رايو فاليكانو– الساعة 10 مساء

ليفانتي VS سيلتا فيجو– الساعة 10 مساء



الدوري الإيطالي



بولونيا VS جنوى– الساعة 6:30 مساء

أتلاتنا VS ساسولو – الساعة 8:45 مساء

فيورنتينا VS إنتر ميلان– الساعة 8:45 مساء - قناة beIN Sports FR HD 2

كأس رابطة المحترفين الإنجليزية



كوينز بارك رينجرز VS إيفرتون– الساعة 8:45 مساء

نوريتش سيتي VS ليفربول – الساعة 8:45 مساء - قناة beIN Sports 1 HD Premium

بيرنلي VS روشديل– الساعة 8:45 مساء

بريستون نورث ايند VS تشيلتنهام تاون– الساعة 8:45 مساء

فولهام VS ليدز يونايتد– الساعة 8:45 مساء

برينتفورد VS أولدهام اتلتيك– الساعة 8:45 مساء

واتفورد VS ستوك سيتي– الساعة 8:45 مساء

فيور ويجان أثليتيك VS سندرلاند– الساعة 8:45 مساء

شيفيلد يونايتد VS ساوثهامتون – الساعة 8:45 مساء

مانشستر سيتي VS ويكمب وندررز– الساعة 8:45 مساء - قناة beIN Sports 2 HD Premium



الدوري التركي

فاتح قرا جمرك VS أنطاليا سبور– الساعة 4 مساء

تشايكور ريزا سبور VS ألتاي سبور – الساعة 4 مساء

بشتكاش VS أضنة ديمرسبور– الساعة 7 مساء

ملطية سبور VS سيفاس سبور– الساعة 7 مساء