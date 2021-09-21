عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 21-9-2021 والقنوات الناقلة

كرة القدم
كرة القدم

تقام اليوم الثلاثاء 21-9-2021 العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم، ولعل أبرزها على المستوى المحلى، بطولة السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش.. أما على المستوي العالمي؛ فيلعب فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح ضد نوريتش سيتي في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

كأس السوبر المصري

الأهلي VS طلائع الجيش– الساعة 7 مساء - قناة أون تايم سبورت

 

الدوري الإسباني 

خيتافي VS أتليتكو مدريد– الساعة 7:30 مساء - قناة beIN Sports HD 1

أتلتيك بيلباو VS رايو فاليكانو– الساعة 10 مساء

ليفانتي VS سيلتا فيجو– الساعة 10 مساء


الدوري الإيطالي

بولونيا VS  جنوى– الساعة 6:30 مساء

أتلاتنا VS ساسولو  – الساعة 8:45 مساء

فيورنتينا VS إنتر ميلان– الساعة 8:45 مساء -  قناة beIN Sports FR HD 2

 

كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

كوينز بارك رينجرز VS إيفرتون– الساعة 8:45 مساء

 

نوريتش سيتي VS ليفربول – الساعة 8:45 مساء - قناة beIN Sports 1 HD Premium

بيرنلي VS روشديل– الساعة 8:45 مساء

بريستون نورث ايند VS  تشيلتنهام تاون– الساعة 8:45 مساء

فولهام VS  ليدز يونايتد– الساعة 8:45 مساء

برينتفورد VS  أولدهام اتلتيك– الساعة 8:45 مساء

واتفورد VS ستوك سيتي– الساعة 8:45 مساء

فيور ويجان أثليتيك VS سندرلاند– الساعة 8:45 مساء

شيفيلد يونايتد VS ساوثهامتون – الساعة 8:45 مساء

مانشستر سيتي VS ويكمب وندررز– الساعة 8:45 مساء - قناة beIN Sports 2 HD Premium


الدوري التركي

فاتح قرا جمرك VS أنطاليا سبور– الساعة 4 مساء

تشايكور ريزا سبور VS ألتاي سبور – الساعة 4 مساء

بشتكاش VS أضنة ديمرسبور– الساعة 7 مساء

ملطية سبور VS سيفاس سبور– الساعة 7 مساء

ليفربول كأس السوبر المصري الدوري الإسباني الدوري الايطالي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية الدوري التركي

ترشيحاتنا

زعيم المعارضة الكندية يقر بالهزيمة في الانتخابات لصالح ترودو

تحذير أمريكي من خطر جديد يهدد العالم بسبب كورونا

تسريبات تكشف مواصفات تابلت لينوفو القادم Xiaoxin Pad Pro 12.6

عشب مليء بالفيتامينات يعمل على خفض مستويات السكر في الدم بشكل ملحوظ

غرفة الحبوب تكشف حجم استهلاك مصر من القمح.. فيديو

أدعية الصباح قصيرة.. 30 دعاء مستجاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة.. صدى البلد تستعرض بنود قانون العمل الجديد

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل الدراسة بسبب ارتفاع إصابات كورونا.. فيديو

مثل فتاة سيتي ستارز|انتحار طالب بـ الطب من أعلى مبنى جامعة بأكتوبر

ألف مليون سلامة .. خالد الغندور يدعو لـ مرتضى منصور

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 برقم الجلوس

شكراً وأنا آسف.. قصة انتحار طالب الطب بأكتوبر

كاميرا مراقبة ترصد لحظة دهس خطيب الأوقاف بمدينة نصر.. فيديو

بالفيديو.. اللقطات الأولى من حادث أتوبيس الإسكندرية الصحراوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للزواج من ابن عمها.. عروس تهرب من حفل زفافها لسبب صادم|صور

كالمومياء.. الإكزيما تدمر جسد رضيع وتجبر عائلته على لفه بالضمادات|صور

عنصرية الشرطة.. شاهد تلميذ يتعرض للخنق على يد ضابط في وضح النهار|فيديو

سقطت على وجهها.. مراسلة BBC تتعرض لموقف محرج على الهواء بسبب كلب|فيديو

فيديو

عصابة.. 6 سيدات سرقن محل مجوهرات في الفيوم.. ما القصة.. فيديو

لص مدينة نصر الأنيق.. هكذا استغل ضحاياه وحيلة من الشرطة لضبطه

بعد قرار تغريمه.. أحمد سعد يكشف موعد طرح كليب "ع الدوغرى"

صفقة تحولت لصفعة.. مواصفات الغواصات النووية الجديدة "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: العدل 

رجب الشرنوبي يكتب: برنامج التاسعة.. حقوق الإنسان مادة جامعية!!!

إسلام عوض يكتب: الحزام والطريق يغير خارطة تحالفات الكبار

نعمة محمد الشنشوري تكتب: سالموا تسلموا

أميرة سيد يونس تكتب: الإسلام دين السلام

هبة مصطفي تكتب: عهود للإنسانية 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: التباس الموقف الطلبانى الهندى

ريهام مازن

«الأوكتاجون».. صقر العروبة الساهر !

د . مجدى بدران

سلامتك ومناعتك في فصل الخريف

د.احمد فخرى

قبول الأخر والحساسية للرفض

د. ماريان جرجس

على طاولة الأمم المتحدة هذا العام

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: اضطراب الحدود الأفغانية التركمانستانية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ