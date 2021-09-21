كالمومياء.. الإكزيما تدمر جسد رضيع وتجبر عائلته على لفه بالضمادات|صور

كشفت إحدى الأمهات كيف كافحت لحمل طفلها لأن جلده تضرر بشدة بسبب الإكزيما، حيث اضطر الأطباء إلى لف جسده كاملًا بالضمادات.

شخص الأطباء «أنجيلو بيري» البالغ من العمر الآن 4 سنوات، بالإكزيما عندما كان عمره ستة أسابيع فقط.

تقول والدته «كيارا»: "لاحظنا الأمر عندما أصبحت بشرته حمراء، دموية، جافة ومتقشرة ''، وحذرها الأطباء في مستشفى ألدر هاي للأطفال في ليفربول من أنه قد يتعرض للندوب مدى الحياة.

كان جلد أنجيلو مفتوحًا ويبكي من الألم، وقالت والدته بأنه كان يعاني من "ألم شديد''، حيث غطت الإكزيما جسده بالكامل.

تقول كيارا: "كان عليه أن يخضع لعلاج الضمادات لمدة ثلاثة أسابيع على جميع أنحاء جسده فيما شبه جسد المومياء".

فالأطباء لديهم كريم خاص يضعونه على الجلد ويضعون كريمات الستيرويد القوية الخاصة في الضمادات بأنفسهم.

أخبرونا أنه عندما يكبر سيتحسن، وقد لاحظنا في هذه السنوات الأربع تحسينات هائلة بالفعل.

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