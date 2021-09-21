إغلاق صناديق الاقتراع في مقاطعات كندا الأطلسية وبدء فرز الأصوات

أُغلقت صناديق الاقتراع في مقاطعات كندا الأطلسية، وبدأت نتائج الانتخابات التشريعية العامة في تلك المقاطعات البالغ عددها 26 مقعدا في الظهور.



وكانت المنطقة معقلا ليبراليا في الدورتين الانتخابيتين الأخيرتين، فقد اكتسح الحزب الليبرالي كل مقعد هناك في عام 2015، وخسر خمسة مقاعد فقط في عام 2019.



ويمكن أن تشير النتائج المبكرة من مقاطعتي نيوفاوندلاند ولابرادور وجزر ماريتيمز إلى مدى نجاح رئيس الوزراء الليبرالي جستن ترودو وفريقه في الانتخابات.



ومع أقل من 45 ألف بطاقة اقتراع تم فرزها حتى الآن في المقاطعات الأطلسية، حصل الليبراليون على 45 في المائة من الأصوات المدلى بها، والمحافظون لديهم حوالي 38 في المائة، والحزب الديمقراطي الجديد لديه ما يقرب من 14 في المائة من حصة الأصوات.



وحصل حزب الخضر على أقل من واحد في المائة من الأصوات المدلى بها حتى الآن، بينما حصل حزب الشعب الكندي على حوالي ثلاثة في المائة من جميع الأصوات.



ووفقا لهيئة الإذاعة الكندية، فإن أول فائز متوقع في الانتخابات العامة الرابعة والأربعين هو الليبرالي الحالي سيموس أوريجان، الذي يشغل منصب وزير الموارد الطبيعية في حكومة ترودو.



وتُغلق صناديق الاقتراع في مقاطعات أونتاريو ومانيتوبا والأقاليم الشمالية الغربية ونونافوت وساسكاتشوان وكيبيك في الساعة 9:30 مساء بالتوقيت المحلي.