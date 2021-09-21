وزير العدل ينعى المشير طنطاوي: رمز وطني أخلص في الدفاع عن مصر

نعي المستشار عمر مروان وزير العدل , المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة الأسبق الذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم بعد مسيرة كبيرة من العطاء.

وأكد وزير العدل أن الفقيد كان قائداً حكيماً وبطلاً مخلصاً لبلده، وسيظل الفقيد وعطاؤه الممتد رمزاً وطنياً نفخر بأنه من أبناء مصر الأوفياء الذين سجلوا في مرحلة فارقة في عمر الوطن فصلاً ثرياً زاخراً بالإخلاص والتفاني في خدمة الوطن ، وأن التاريخ سيتوقف طويلاً أمام الدور الكبير الذي أداه لحماية بلده والحفاظ عليها .

وتقدم المستشار عمر مروان بالعزاء إلى المؤسسة العسكرية داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

فى سياق متصل ، نعى المستشار حسين مصطفى فتحى رئيس قضايا الدولة ومستشاري اعضاء المجلس الاعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق سائلين المولى عز وجل ان يرحمة رحمة واسعة وأن يدخله فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وأحبائه الصبر والسلوان.

وأكد رئيس ومستشاري الهيئة أن المشير طنطاوي كان رجل دولة من الطراز الاول وأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة أدى دورا عظيما في الحفاظ على حماية مصر في ادق وأصعب المراحل التاريخية مما حاكه لها أعداؤها بحنكة وذكاء بالغين حتى أوصلها إلى بر الأمان.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسم الهيئة.