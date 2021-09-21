وفاة المشير طنطاوي.. تغطية خاصة لحظة بلحظة

توفي اليوم المشير طنطاوي وزير الدفاع الأسبق،وسادت حالة من الحزن لخبر وفاة المشير طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، عن عمر يناهز الـ86 عاما.

جنازة المشير طنطاوي

ومن المقرر أن تقام جنازة عسكرية للمشير محمد حسين طنطاوي؛ وذلك بمسجد المشير بالتجمع الخامس.

وفاة المشير طنطاوي

ودشن رواد موقع التواصل الاجتماعي ، هاشتاج المشير طنطاوي، وذلك لتقديم العزاء للشعب المصري والعالم ولعائلته وتصدر خبر وفاة المشير طنطاوي الأكثر تداولا على تويتر ومحرك البحث جوجل.

وولد المشير محمد حسين طنطاوي في 31 أكتوبر عام 1935، وحصل على بكالوريوس في العلوم العسكرية من الكلية الحربية عام 1956، ودرس في كلية القيادة والأركان عام 1971 وفي كلية الحرب العليا عام 1982.

وفي عام 1987 تولى المشير طنطاوي منصب قائد الجيش الثاني الميداني، ثم قائد قوات الحرس الجمهوري عام 1988 حتى أصبح قائدًا عامًا للقوات المسلحة ووزيرًا للدفاع عام 1991 برتبة فريق، وعقب شهر واحد، أصدر الرئيس السابق مبارك قرارًا بترقيته إلى رتبة فريق أول، كما صدر قرار جمهوري بنهاية عام 1993 بترقيته إلى رتبة المشير ووزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي.

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