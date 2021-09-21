السيسي يصدر قرارين عقب وفاة المشير طنطاوي

اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارين اليوم عقب وفاة المشير حسين طنطاوي ، وهما إطلاق اسمه على قاعدة الهايكستب العسكرية، بالإضافة إلى إعلان الحداد في البلاد لمدة 3 أيام .

وقال السيسي ، إن وفاة المشير اليوم تتزامن مع ذكرى وفاة القائد أحمد عرابي ، مضيفا : " المشير طنطاوي بريء من أي دم سواء محمد محمود أو ماسبيرو ، والله هوبريء منها ، وكل من كان موجود من المسئولين بريئين منها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر” .

وتابع : “ إن مصر فقدت رجلا من رجالها المخلصين وأنه أطلق اسمه على قاعدة الهايكستب تكريما له” .

وقال الرئيس السيسي ، "كل من كان موجود من المسئولين أيضاً بريئين منها بشكل مباشر أو غير مباشر.. عشان تكون الأمور واضحة".

وعقب الرئيس السيسي قائلاً: "انا كنت بقول والله لو كان اللي بيحصل ده هي مؤامرة عملوها المجرمين والأشرار مش هيكسبوا أبداً .. وأتصور إن الأمور أكدت كده".

وأضاف: "أي حد شريف ومخلص وأمين على الناس يطمئن، وأي حد تاني غير كده مهما كانت مهارته وحجته في التآمر والتخطيط للقتل والتدمير، مش هيكسب أبداً، وديه حكمة ربنا... ربنا لا يصلح المفسدين"