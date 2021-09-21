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رئيس التحرير
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برلمان

الناصري خلال مؤتمر تنظيمي بقنا: مخططات اقليمية ودولية تسعى للهيمنة على القرار المصري

العربي الديمقراطي
العربي الديمقراطي الناصري

أعلن الحزب العربي الديمقراطي الناصري انتهاء انتخاباته الداخلية في محافظة قنا بجنوب البلاد، لافتا الى ان الانتخابات تأتي تمهيدا لعقد المؤتمر العام التنظيمي الخامس وفق اللائحة الداخلية وبموجب قرار لجنة الأحزاب السياسية الصادر عقب احكام قضائية نهائية والقاضي باعتبار الدكتور محمد أبو العلا قائما باعمال رئيس الحزب. 


وأوضح الحزب في بيان له، أن تشكيلات محافظة قنا جاءت لتكون ثاني تشكيلات الحزب بعد محافظة المنيا، وأن لجنة الانتخابات الداخلية تسعى للانتهاء من كافة الانتخابات في المحافظات المختلفة في اسرع وقت. 


ودعا الحزب اعضاءه للمشاركة في العملية الانتخابية الداخلية، لسرعة تشكيل كافة مستويات الحزب التنظيمية. 


أكد الحزب الناصري خلال مؤتمره الانتخابي في محافظة قنا على دعم كافة مؤسسات الدولة فيما تتعرض له من مخاطر واستهداف خارجي، مشددا على ان ما تتعرض له مصر يتطلب تضافر الجهود السياسية والشعبية لافشال مخططات اقليمية ودولية تسعى للهيمنة على القرار السيادي المصري. 

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وطالب الناصري اعلاء صوت الوطن لمواجهة كافة المخاطر المحيطة. تشكلت لجنة قنا برئاسة هشام سعيد، وعضويه كلا من جمال حسن، وجمال راوي، ومحمد زيدان، وسامح زكي، وسحر محمد، ومحمود علي، ومها محمود، وماجدة عبد اللاه، وايمن الدسوقي، واحمد خليفة، واحمد كمال الدين، واحمد رفاعي، ومصطفى مراد، واحمد جمعة، ومصطفى عبد الله، وعمرو محفوظ، ومحمود علي. 


قال هشام سعيد أمين الحزب الناصري في محافظة قنا: إن مؤتمرات الحزب الانتخابية في قنا شهدت اقبالا ملحوظا من اعضاء الحزب، حيث ابدوا رغبة حقيقية لاعادة البناء الحزبي واستكمال العمل الذي توقف بفعل فاعل خلال السنوات الماضية. 


أضاف: ان الناصري لديه وجود جماهيري في الشارع المصري لما يمثله من تجربة نهضت بالوطن وتقدمت بالمواطن، ورفضت كافة الافكار المتطرفة التي يعاني منها المجتمع اليوم، مشيرا الى ان الحزب مؤسسة وطنية بامتياز لن تنحاز الا للوطن والمواطن وافكارنا التقدمية. 


وتابع: هناك اخطار تحيط بمصر من كافة الجوانب سواء من تركيا او اثيوبيا ومن حدودنا الشرقية والغربية، وهو ما يعني اهمية العمل بالروح الوطنية لمواجهة كل هذه المخاطر. 


بدوره قال الكاتب الصحفي عصام سلامة مسؤول اعلام الحزب: ان الناصري يعمل لاستعادة فعاليته بقوة من خلال اتمام الانتخابات الداخلية لاستكمال كافة المستويات التنظيمية، حتى يستطيع الحزب الانخراط بكل قوته في العمل السياسي الوطني لدعم الوطن ومواجهة الحملات التأمرية التي يتعرض لها. 


وتابع: ان عملية استعادة واستكمال البناء الحزبي ليست عملا تنظيميا وفقط، بل هو عمل وطني يستهدف تقديم بديل فكري وعملي في مقابل الافكار الهدامة التي انتشرت في مصر والمنطقة خلال السنوات الماضية، كما ان الناصري لديه رؤية متكاملة باستطاعتها التصدي لكل الازمات التي تحيط بمصر، ولديه ثقل فكري وتاريخي في القارة الافريقية يمكنه من لعب دورا فعالا في ازمة سد النهضة. 


وشدد على ان الحزب الناصري مواقفة ثابته لا تتغير وفقا لمصالح خاصة، فليس لديه من مصلحة الا مصلحة الوطن.

 

 

 

 

العربي الديمقراطي قنا الانتخابات اللائحة الداخلية

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