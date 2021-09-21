بيطري الشرقية يُحرر 9 محاضر مخالفة ويضبط دجاجا ولحوما مخالفة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي مدير مديرية الطب البيطري بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على محلات الجزارة و شوادر بيع اللحوم والمطاعم وثلاجات الحفظ ومصانع تصنيع وبيع اللحوم ومحلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار ،والتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية و الإشتراطات الصحية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ، مشدداً على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جهته أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية ( إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم و أقسام الصحة العامة والتفتيش بالإدارات البيطرية ) بالإشتراك مع الجهات المعنية (مجالس المدن – الرقابة التموينية – مباحث التموين – الرقابة الصحية ) وبالتنسيق مع الرقابة الإدارية بالشرقية قامت بشن حملات تفتيشية على محلات الجزارة والمطاعم لضبط سوق اللحوم والأسماك .

أوضح مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 9 محاضر مخالفة وضبط 178كجم دجاج مجمد و 70 كجم لحوم مفروم ومصنعة بدون بيانات ومجهولة المصدر و 40 كجم لحوم ذبح خارج المجازر... تم تحرير محاضر المخالفة و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية .