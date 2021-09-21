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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

بيطري الشرقية يُحرر 9 محاضر مخالفة ويضبط دجاجا ولحوما مخالفة

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي مدير مديرية الطب البيطري بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على محلات الجزارة و شوادر بيع اللحوم والمطاعم وثلاجات الحفظ  ومصانع تصنيع وبيع اللحوم ومحلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار ،والتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية و الإشتراطات الصحية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ، مشدداً على ضرورة إتخاذ  كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

ومن جهته أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير  مديرية الطب البيطري  أن المديرية ( إدارة المجازر والتفتيش على  اللحوم و أقسام الصحة العامة والتفتيش بالإدارات البيطرية ) بالإشتراك مع الجهات المعنية (مجالس المدن – الرقابة التموينية – مباحث التموين – الرقابة الصحية ) وبالتنسيق مع الرقابة الإدارية بالشرقية  قامت بشن حملات تفتيشية على محلات الجزارة والمطاعم لضبط سوق اللحوم والأسماك .

 

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 أوضح مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 9 محاضر مخالفة وضبط 178كجم  دجاج مجمد و  70 كجم  لحوم مفروم ومصنعة بدون بيانات ومجهولة المصدر و  40 كجم  لحوم ذبح خارج المجازر... تم تحرير محاضر المخالفة و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية .

الشرقية ضبط التموين الرقابة تحرير مخالفة صحة الحملات التفتيشية

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