بـ فيديو وصورة.. كيف رد طارق العريان وطليقة فائق حسن على زواجه من أصالة

سطع نجمها منذ صغرها حيث بدأت الغناء وهي في الرابعة، من خلال الإعلانات على شاشة التلفزيون السوري، غنت الأناشيد وغنت للأطفال في المناسبات الوطنية السورية، الفنانة أصالة نصري ذاع صيتها في العالم العربي بعد صدور أغنيتها أسمع صدى صوتك بعام 1991.

يمتاز صوتها بنبراته القوية أثر كبير في أغانيها شاركت في العديد من المهرجانات العربية والدولية وكذلك تم استضافتها في الكثير من البرامج التلفزيونية وكانت إطلالتها ذات تأثير كبير على الشاشة لدى المشاهدين.

كانت النجمة السورية أصالة نصرى، قد أعلنت زواجها الشاعر العراقي فائق الحسن ومدير أعمال المطرب ماجد المهندس بعد مرور أكثر من عام ونصف من انفصالها عن المخرج طارق العريان، ليثير الأمر الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي.

رد فعل طارق العريان

طارق العريان واولاده

فعل من المخرج طارق العريان، رآه البعض رد فعل على تزوج الفنانة أصالة نصري منم زوجها الشارع العراقي فائق حسن، بعد مرور عام ونصف من انفصالها عن طارق العريان، فقد شارك العريان صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي أنستجرام، مع متابعيه، ظهر فيها بصحبة أولاده آدم وعلى.

نالت الصورة إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات، ومنهم علقوا انها رد فعل له بعد زواج وكتبوا تعليقات سلبية.

تعليق شام ابنة أصالة

أصالة وأبنتها شام

من زاوية أخرى جاء تعبير شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة، عن سعادتها البالغة بزواج والدتها من الشاعر فائق حسن، فقالت في لقاءها مع ET بالعربي: "فائق شخص جميل أوي وطيب وحنون وعرف يكسب قلوبنا كلنا.. أنا مبسوطة لماما وسعيدة إنها لقت انسان بيديها كم الحب اللي هي بتديه لأنها إنسانة كلها إحساس وفايق حد طيب جدا وقدر يحتويها ويديها الحب اللي تستاهله".

كما نشرت شام الذهبي صورة لـ أصالة مع زوجها، وعلقت عليها كاتبة: "عروستنا الحلوة الله يسعدك يا أمي وبنتي، ويبعتلك أيام حلوة مثل قلبك المحب الحساس الي أنا متأكدة مثلك أنه حبيبنا فائق رح يبادله المحبة الكبيرة الي بتسحقيها، الله يحفظكم و تكملوا هالحياة سوة بالمحبة و الود و الاخلاص".

رسالة طليقة فائق حسن

"حبيت أوضح معلومات اتنشرت على السوشيال ميديا، وهذا غير حقيقي وحبيت أبارك لأبو أولادى على زواجه من الفنانة اصالة وأتمنالهم كل الخير، وحبيت أكد اننا اطلقنا من فترة ليست قصيرة"، هذه رسالة مارتا حداد طليقة الشاعر فائق حسن على زواج طليقها من أصالة قامت مارتا حداد، وذلك خلال فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

فائق حسن وأصالة يتبادلان الحب

فائق حسن وأصالة

علق الشاعر فائق حسن زوج أصالة الجديد، على خبر ارتباطهما رسميا، بعدما نشرت الفنانة السورية صورًا لهما على حسابها بتطبيق انستجرام، ووجهت له بعض كلمات الحب والتقدير المتبادل، حيث كتبت عبرانستجرام:" منّ وقت ما عرفته وهو الأقرب لنفسي كصديق غالي، بحملّ لّه كلّ الإحترام وكتير من الثقة .. ولحظة حوّلت مشاعرنا .. كلّ شي بيننا مشترك وعلاقتنا مبنيّة على صداقتنا المتينة وحب صادق ..معه حسّيت إنّي بخير لأنّه متل ما تمنيته دائما واكثر بيفهمني بدون شرح وبفهمه بدون تكلف هو واضح وانا عفويه لهذا نحن معا نبدأ وكاننا نولد للتو".

وتابعت أصالة قائلة: "نحترم معًا جميع مسؤولياتنا ونعلم تماماً أنّ خير مانعطيه هو الحُبّ سنعلّم أولادنا كيف تستمرّ الحياة وتحلو بالأمل والعزيمة والمحبّة والإخلاص وسنعطيهم منّ هذا الشعور الطيّب مؤونة لغد نتمنّى أنّ يكون دون أيّ ضرر ..أشكر قلوبكم الطيّبه الّتي فرحت لي وبي”.

ومن جهته بادلها فائق حسن بكلمات رومانسية في تعليقه على المنشور السابق قائلا: "عندما يجتمع الذوق مع الحس يتحول الإنسان من شخص عادي إلى استثنائي عندها يكون الجمال فوق مستوى الوصف أبعد من الخيال بقليل لا ينافسه سوى موهبة من الخالق وذكاء مفرط ممزوج بخفة دم خرافية".

واستطرد زوج أصالة:" ذلك جزء بسيط من شخصية طيبة حنونة مفرطة في الحب حد الروعة.. تلك أنت يا هدية السماء.. لن أوعدك بأقل من أحلامك يا أيتها المرأة الحلم ولنبدأ معا أجمل ما تمنيناه".

وردت عليه أصالة قائلة:" بفتخر شاركك العمر الجاية وتكون الحبيب والزوج الغالي وتبقى الرفيق وأكبر فيك ومتل العادة بتعلم منك".

النجوم يهنئون أصالة

قدم عدد من النجوم التهنئة الفنانة أصالة والشاعر فائق حسن، بمناسبة زواجهما:

كتبت الإعلامية رضوى الشربيني: "الف مليون مبروك يا حبييتى و ربنا يسعدك و يفرح قلبك و يجعلها جوازه العمر ان شاء الله"، وعتلقت ريهام سعيد: ألف الف الف الف مبروك ربنا يهنيكي و يسعدك و يعوضك خير . لايقين علي بعض اوي لا حول ولا قوه الا بالله ما شاء الله".

بينما علقت روجينا قائلة: "ربنا يسعد قلوبكم ومبروك يا عمري"، ورامي صبري: "الف مبروك يا حبيبتي ربنا يسعدك دايما لانك تستاهلي تبقي مبسوطه"، وكذلك جومانا مراد: "الف مبرووووك يا روحي الله يسعدكن ويحفظكن ويحميكن يااااارب".