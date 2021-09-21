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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان..الجيش يعلن توقيف خلية مؤيدة لـ "داعش" في طرابلس

صدى البلد

أعلن الجيش اللبناني توقيف خلية مؤيدة لـ "داعش" في مدينة طرابلس حاولت شراء أسلحة لتنفيذ عمليات ضد الأمن وتجنيد أشخاص.

وبحسب وكالة سبوتنيك قال الجيش في بيان نشره، اليوم الثلاثاء، عبر حسابه على الإنترنت: "أوقفت مديرية المخابرات في مدينة طرابلس عددًا من الأشخاص يشكلون خلية مؤيدة لتنظيم "داعش" الإرهابي، وقد عمدوا إلى شراء الأسلحة الفردية والذخائر بهدف تنفيذ عمليات أمنية مستغلين الأوضاع المتردية في لبنان، كما سعى عناصر الخلية إلى تجنيد أشخاص آخرين لمساعدتهم".

وأضاف البيان: "كانت الخلية قد بدأت نشاطها في شهر حزيران الفائت، ونفذت عملية اغتيال المعاون الأول المتقاعد أحمد مراد في منطقة المئتين ـــ طرابلس بتاريخ 22 /8 /2021"، مشيرًا إلى أنه "بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

الجيش اللبناني داعش مدينة طرابلس لبنان خلية إرهابية

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