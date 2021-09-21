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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العثور على أشلاء جثة لمواطن ملقاة على شريط سكة حديد بالمنيا

جثه صورة أرشيفية
جثه صورة أرشيفية

عثر أهالي قرية الحواصلية التابعة بمركز المنيا، اليوم الثلاثاء على أشلاء جثة مجهولة لمواطن ملقاة بشريط السكك الحديد، وذلك بعد أن دهسها أحد القطارات المتجه لمحافظات جنوب الصعيد، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى المنيا العام ، تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيق، وكلفت أجهزة البحث الجنائي بالتعرف على هوية الجثة.


حيث تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً يتضمن العثور على أشلاء جثة مجهولة الهوية، صدمها قطار السكة الحديد أمام قرية الحوصلية، وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى المنيا  العام، تحت تصرف النيابة.


تم تحرير محضر أحوال بالواقعة وتكليف إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الحادث، واتخاذ إجراءات النشر عن الجثة لتحديد هويتها والتوصل إلى ذويها، ورجحت التحريات الأولية أن المتوفي صدمه القطار أثناء العبور من منطقة غير مخصصة للمشاة.
 

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