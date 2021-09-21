خالد جلال ناعيا المشير طنطاوي: حفظ مصر بحكمة وثبات في أصعب الأوقات

نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذى لبى نداء ربه اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 85 عاما.

وقال جلال، إن المشير محمد حسين طنطاوي، حفظ مصر بحكمة وثبات في أصعب الأوقات، وضرب نموذجا رائعا فى حب الوطن والإخلاص والوفاء، رحم الله المشير محمد حسين طنطاوي، وندعو الله أن يسكنه فسيح جناته .

وأعلنت السلطات المصرية، اليوم الثلاثاء، حالة الحداد العام، في كافة أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أيام، إثر وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة المصرية الأسبق، ويستمر حتى غروب شمس يوم الخميس 23 سبتمبر الجاري .

شغل المشير طنطاوي مناصب قيادية عديدة في القوات المسلحة المصرية، حيث كان رئيس هيئة العمليات وفرقة المشاة، كما شارك في العديد من الحروب منها حرب 1956 و1967 وحرب الاستنزاف، بالإضافة إلى حرب أكتوبر 1973 كقائد وحدة مقاتلة بسلاح المشاة، وتولى رئاسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، عقب تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن حكم البلاد، وعمل في عام 1975 ملحقا عسكريا لمصر في باكستان ثم في أفغانستان، وتدرج في المناصب حتى أصبح وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة في عام 1991، وحصل على رتبة المشير في 1993.