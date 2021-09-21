النائبة سمر سالم ناعية المشير طنطاوي: فقدنا قيمة وطنية كبيرة في الدولة

نعت سمر سالم، عضو مجلس النواب، المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى الأسبق الذي وفاته المنية اليوم.

وأكدت “سالم”، فى بيانها، أن المشير طنطاوي كان قائدا مخلصا لوطنه وأفني حياته للحفاظ علي مصر، والوصول بها إلي بر الأمان في أصعب الظروف، التي مرت بها في تاريخها المعاصر وكان بطلا من حرب أبطال أكتوبر المجيدة ، أدي دورا مشرفا لاسترداد الأرض والكرامة للشعب المصري، موضحة أنه سيظل رمزا وطنيا نفخر به علي مدار التاريخ ومثالا يحتذي به في الاخلاص والوطنية وحب الوطن والتضحية من أجله.

وتابعت حديثها قائلة:" مع بالغ الحزن فقدنا اليوم قيمة وطنية كبيرة فى الدولة".

واعربت النائبة عن خالص العزاء المواساة لأسرة المشير طنطاوي والرئيس عبد الفتاح السيسى ورجال القوات المسلحة والشعب المصرى العظيم، داعيا الله عز وجل أن يرحم الفقيد ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان، وأن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته.