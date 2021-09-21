نادي الشيخ زايد ناعياً المشير طنطاوي: سيظل رمزا للوطنية

نعى نادي الشيخ زايد الرياضي المشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق والذي وافته المنية اليوم الثلاثاء.

ونشر نادي الشيخ زايد نعيا عبر موقعه الإلكتروني وصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وينعي الكابتن فكري الهواري، رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، والقطاعات الرياضية، ببالغ الحزن والأسى، المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة الأسبق، وأحد أبرز الرموز العسكرية الذين وهبوا حياتهم لخدمة وطنهم.

ويتقدم مجلس إدارة نادي الشيخ زايد برئاسة الكابتن فكري الهواري، بخالص التعازي للمؤسسة العسكرية، ولكل أبناء ومحبي المشير طنطاوي. داعين المولى ــ عز وجل ــ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.