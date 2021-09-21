أمام الأمم المتحدة.. السيسي يدعو لمحاسبة الدول الراعية للإرهاب ومواجهة التطرف

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة محاسبة الدول الراعية للإرهاب ومواجهة الفكر التكفيري والمتطرف.

وقال السيسي في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 76 بنيويورك: “الإرهاب من أكبر التحديات التي تواجه الأسرة الإنسانية في عصرنا الحالي ولا يمكن القضاء على الإرهاب إلا بمواجهة الفكر المتطرف".

وأضاف السيسي: “نحرص على تعزيز حقوق الإنسان في إطار احترام مبادئ المواطنة وسيادة القانون”.

وطالب السيسي بضرورة محاسبة الدول الراعية للإرهاب أو التي توفير الدعم أو تسهيل انتقال عناصره.

وتابع: “الاستراتيجية المصرية الوطنية لحقوق الإنسان دليل على المقاربة الشاملة التي تنتهجها بلادنا تجاه حقوق الإنسان”.

وحول جائحة فيروس كورونا، أكد الرئيس أن "جائحة كورونا أثبتت أن البشرية جمعاء شريكة في التحديات العالمية ونؤكد على أهمية توفير لقاحات كورونا لكافة شعوب العالم”.

ودعا الرئيس في كلمته إلى تخفيف أعباء الديون على الدول النامية لا سيما الدول الأفريقية.

وشدد على أهمية تذليل الصعوبات أمام توفير اللقاحات لمختلف دول وشعوب العالم وضمان توفرها بصورة عادلة ومتساوية، لافتا إلى أن الدولة المصرية تقدر خطورة التباين في مسارات التعافي الاقتصادي بين الدول وفقًا لقدرتها على توفير الأعداد اللازمة من اللقاحات.