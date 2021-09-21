السيسي: أفريقيا القارة الأكثر تضررا من تداعيات جائحة كورونا

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أن أفريقيا هي القارة الأكثر تضررا من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال السيسي في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 76: “إن جائحة كورونا أثبتت أن البشرية جمعاء شريكة في التحديات العالمية ونؤكد على أهمية توفير لقاحات كورونا لكافة شعوب العالم”.

ودعا الرئيس في كلمته إلى تخفيف أعباء الديون على الدول النامية لا سيما الدول الأفريقية.

وشدد على أهمية تذليل الصعوبات أمام توفير اللقاحات لمختلف دول وشعوب العالم وضمان توفرها بصورة عادلة ومتساوية، لافتا إلى أن الدولة المصرية تقدر خطورة التباين في مسارات التعافي الاقتصادي بين الدول وفقًا لقدرتها على توفير الأعداد اللازمة من اللقاحات.

واستطرد الرئيس السيسي قائلا: “مصر تدعو إلى ضرورة الاستجابة السريعة والفعالة لاحتياجات القارة الأفريقية”.

