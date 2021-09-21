نشرة الفن.. تفاصيل مسلسل محمد رمضان ودينا الشربيني وأحمد الشامي في ضيافة صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها مسلسل محمد رمضان ودينا الشربيني في رمضان 2022 وندوة أحمد الشامي بصدى البلد، وتفاصيل دعوى براد بيت ضد أنجلينا جولي.

تعاقد المخرج الكبير محمد ياسين، من أجل تقديم عمل درامي في رمضان 2022 من بطولة النجم محمد رمضان والنجمة دينا الشربيني.

‏‎ويأتي هذا العمل ضمن مساعي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتقديم أعمال درامية مميزة في رمضان القادم.

احتفل الممثل والمغني أحمد الشامي بنجاحه الكبير في حكاية بيت عز بمسلسل إلا أنا، الذي انتهى عرضه قريبا على شاشة DMC.

قال الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، إنه لا توجد أي فئة مستثناة من قرار منع الغناء باستخدام فلاشة في الحفلات.

رفع الممثل الأمريكي براد بيت دعوى قضائية جديدة ضد زوجته السابقة أنجلينا جولي يتهمها فيها بمحاولة استبعاده من صفقة لبيع ممتلكاتهم المشتركة بحسب موقع ديلي ميل.

أثارت ممثلة كويتية الجدل بسبب فيديو نشرته لها مع الفنان محمد رمضان، وهي تلتقط صورا معه، وترقص على أنغام موسيقى في مكان احتفالي.

نشر الفنان محمد منير صورة له مع الراحل المشير محمد حسين طنطاوي في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع تويتر.

وعلق محمد منير على الصورة قائلا:" نعم إنه هو المعلم والأب والحبيب وعندما كنت أراه كنت أسعد ويسعد هو أيضاً وأشعر بالفرحه فى عينيه".

نفذت تذاكر حفل الفنان عبادي الجوهر ، والفنانة هدى الفهد ، المرتقب في العاصمة السعودية الرياض، يوم الخميس 23 سبتمبر الجاري، بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

ألقى أعضاء فريق BTS الكوري خطابا مطولا داخل مقر الأمم المتحدة، لفت انتباه الجميع حول أزمة فيروس كورونا، وأبرز قضايا الشباب حول العالم.

كشفت الفنانة جميلة عوض كواليس فيلم عروستي الذي يعرض حاليا في السينمات، وعبرت عن سعادتها بالعمل، مؤكدة خلال لقائها بعدسة "صدى البلد" أن الكواليس كانت رائعة جدا، بينها وبين أحمد حاتم وصابرين.