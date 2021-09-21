بهذه الكلمات نجل أحمد إدريس ينعى والده والمشير طنطاوي

نعى عصام أحمد إدريس، والده أحمد إدريس صاحب فكرة الشفرة في حرب اكتوبر المجيدة، ورحيل المشير محمد حسين طنطاوي.

وأكد عصام أحمد إدريس، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الثلاثاء، أنه والده كان دائما لديه إنكار للذات ولديه انضباط كبير، مشيرا الي انه لم يكن نعرف ان والدي الراحل صاحب فكرة الشفرة في حرب أكتوبر.

وتابع أنه :"تعلمنا منه أشياء كثيرة ورحل عن عالمنا ويظل خالد في أذهاننا جميعا".

فيما قدم مسعد محمد حسن عضو الجمعية النوبية، أقرب أصدقاء الراحل أحمد إدريس صاحب فكرة الشفرة، العزاء على وفاة المشير محمد حسين طنطاوي واحمد إدريس، مؤكدا أنهما قدما لمصر الكثير في حرب اكتوبر المجيدة.

وأكد مسعد محمد حسن عضو الجمعية النوبية، أقرب أصدقاء الراحل أحمد إدريس صاحب فكرة الشفرة، أن هناك وقفة من الاعلام المصري والمؤسسات المصرية على وفاة المشير طنطاوي، مشيرا الى أنه انقذ مصر في فترة زمنية شديدة الصعوبة وعبر بمصر الصعب.