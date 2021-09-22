أستاذ طب نفسي: أكثر من 50% ممن ينهون حياتهم بالانتحار مرضى نفسيين

أكد الدكتور محمد عادل الحديدي، أستاذ الطب النفسى والإدمان بجامعة المنصورة، أن هناك دراسات تفيد بأن أكثر من 50% ممن ينهون حياتهم بأيديهم مرضى نفسيين، فضلا عن أن هناك دراسات أخرى تقول إن 90% من المنتحرين كانوا يعانون من أعراض نفسية.

وأوضح الدكتور محمد عادل الحديدي، في حواره ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، وجود الكثير من الأمراض النفسية أشهرها الاكتئاب واستخدام المخدرات وعدم القدرة على تحمل المعاناة، قائلا: "هذه الامراض تدفع البعض لانهاء حياتهم بأنفسهم، كما أن عدم مساعدة أبنائنا على تكوين شخصيتهم يضر بحالتهم النفسية".

وشدد الدكتور محمد عادل الحديدي، أستاذ الطب النفسى والإدمان بجامعة المنصورة، على ضرورة عدم التقليل من تهديدات الأبناء بالانتحار وإنهاء حياتهم، موجهًا حديثه للأهالي: "لابد من التعامل مع هذه التهديدات كل مرة بجدية".

