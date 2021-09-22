أحد الناجين من غرق مركب هجرة غير شرعية: عرفت قيمة بلدي لما خرجت منها|فيديو

كشف الشبراوي عبد الوهاب الشبراوي، أحد الناجين من رحلة هجرة غير شرعية إلى إيطاليا، تفاصيل غرق المركب التي كانوا متواجدين على متنها.

وقال الشبراوي عبد الوهاب الشبراوي في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر ": " لا أنصح أى شاب بالتفكير في الهجرة غير الشرعية"، مضيفا: "أنا في بلدي مصر عايش في نعمة كبيرة أوى مكنتش حاسس بيها ".

وأضاف الشبراوي عبد الوهاب الشبراوي: "لما خرجت من مصر عرفت قيمة بلدي".

وأكمل الشبراوي عبد الوهاب الشبراوي: "لما أهلي سمعوا إن المركب غرقت شعروا بالخوف الشديد، وأهلي طالبوني بـ عدم سفري للخارج ولكنني أصريت على قراري ".

ولفت الشبراوي عبد الوهاب الشبراوي: "أول لما أمي شافتني حضنتني وعيطت، والحمد لله إني رجعت".