تفاصيل شائعة وفاة سمير صبري والفنان يعلق

حالة كبيرة من الجدل سادت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية؛ بسبب انتشار شائعات وفاة الفنان سمير صبري ، ما جعل اسمه يتصدر مؤشرات البحث على محرك البحث جوجل.

بداية الشائعة

نشرت إحدى الصفحات المجهولة، صباح اليوم، خبر وفاة سمير صبري، ولاقى الخبر تفاعلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ونقلته الفنانة مديحة حمدي، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”؛ وهو ما ساهم في تأكيد الخبر لدى عدد كبير من المهتمين، ورواد السوشيال ميديا.

مديحة يسري تعتذر

قدمت الفنانة مديحة حمدي، اعتذارها عن الخبر الذي كتبته عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بشأن وفاة الفنان القدير سمير صبري، معبرة عن أسفها عن نشر خبر الوفاة، دون التأكد من مصدر المعلومة، حيث كتبت: «وداعا الأخ والزميل سمير صبري، أسكنك الله فسيح جناته وألهم أهلك وجمهورك الصبر والسلوان».

وبعد ذلك، نشرت الفنانة منشورا آخر، قالت فيه: «أيها السادة المحترمون أرجوكم لا تشركونا معكم في أخبار كاذبة، تؤثر في الأرحام والزملاء، آسفة جدًا جدًا الأخ والزميل الرائع أستاذ سمير صبري، أعطاك الله الصحة ودوام العافية والعمر المديد».

وأضافت مديحة حمدي: «فعلا هذا درس لي شخصيا، أن أتحرى الدقة والصدق في الخبر قبل أن أعلق.. ومرة أخرى آسفة جدًا جدًا لأستاذ سمير.. دمت لنا ولجمهورك ومحبيك»، مشيرة إلى أنها حذفت هذا الخبر المزعج من على صفحتها الشخصية بموقع «فيس بوك»، بعد التأكد من عدم صحته.

رد سمير صبري

بعد أن تحدث أكثر من طرف عن عدم صحة الشائعة، ظل سمير صبري صامتا يتابع بهدوء، قبل أن يخرج للحديث مؤكدا أنه اعتاد على انتشار شائعات وفاته هو وغيره من نجوم الفن منذ سنوات.

وأضاف سمير صبري - في تسجيل صوتي لبرنامج ET بالعربي - بعد تداول شائعة وفاته على مواقع التواصل الاجتماعي: «أنا بخير والحمد لله، وصحتي جيدة، ولا أشعر بأي وجع ولم أصب بأي مرض، ولم أتفاجأ بخبر وفاتي، فأنا اعتدت منذ سنوات على سماع مثل هذه الشائعات، وليس في حقي فقط، فالعديد من النجوم يتعرضون يوميا لهذه الشائعة، مثل عادل إمام وصلاح السعدني وأحمد بدير وغيرهم».