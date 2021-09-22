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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بخلاف السلق.. وصفات صحية لتناول البنجر للحصول على فوائده

طرق تناول البنجر
طرق تناول البنجر

هناك العديد من الخضراوات المهمة لأجسامنا، ويعتبر البنجر واحدا من أهم الخضراوات التي يحتاجها جسم الإنسان، ويمكن تناول البنجر بالعديد من الطرق كـ تقطيعه على طبق السلطة، أو بعمله عصير مع نوع اخر من الفواكه الشهية التي تفضلها.

 

طرق تناول البنجر 


وقال الدكتورة مروة شعير خبيرة التغذية وعلوم الأطعمة والباحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية مركز البحوث الزراعية، إن البنجر من أكثر الأغذية النباتية التي تعمل على ضبط نسبة الهيموجلوبين في خلال ٣ شهور.
 

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وتابعت الشعير في منشور لها عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، أنه حتى نحصل على كل فوائد البنجر لا يجب ان نقوم بسلقه، أو استخدامها في الوصفات التي نقوم بسلقه فيها، بالإضافة إلى انه يجب تناوله بشكل يومي وأن نستخدمه في أطباقنا اليومية .

 

طرق تناول البنجر 


وأشارت شعير، إلى إن أفضل وصفة للحصول على فوائد البنجر بالكامل هي تقطيعه مع طبق السلطة، وفيما يلي سنقوم بذكر وصفتين مميزة من المطبخ الأمريكي، وهما:

الوصفة الأولى :
 نضع 3 ملاعق زيت زيتون، ونقوم بتشويح ٣ فصوص ثوم مفرومين دون ما يتغير لون الثوم، ثم يضاف اليه 4 ملاعق كبار من الزبادي، ثم نقوم ببشر البنجر جيدا، ويضرب في الكبه مع عصرة ليمون او دبس رمان ويزين بالبقدونس والنعناع.

الوصفة الثانية :
نبشر  ثمرة بنجر وثمرة جزر وورق كرنب احمر جيدا، ونضيف 3 ملاعق  زيت زيتون، وبصلة مبشورة وملعقة مايونيز، ويمكن الاستغناء عنه بوضع ملعقتين من الزبادي ومعلقة عسل، ونقوم بإضافة شريحة أفوكادو وملعقة عصير ليمون ونصف ربطة جرجير ويضرب في الكبة

البنجر طرق تناول البنجر فوائد البنجر طبق السلطة المطبخ الأمريكي

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