ثمرة من البنجر يوميا تمنحك فوائد صحية غير متوقعة.. تعرفي عليها

تعد ثمار البنجر من الخضراوات المهملة على الرغم من فوائده الصحية إليك 8 فوائد صحية رائعة لتناول ثمرة من البنجر يوميا يقدمها موقع هيلث لاين:

يمتلئ البنجر بالفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية الأساسية ، وبعضها له خصائص طبية.

فوائد صحية للبنجر

1.رفع المناعه



البنجر غني بالفيتامينات والمعادن وقليل السعرات الحرارية والدهون. كما أنها تحتوي على النترات والأصباغ غير العضوية ، وكلاهما له عدد من الفوائد الصحية.

2. الحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة



يحتوي البنجر على نسبة عالية من النترات ، والتي لها تأثير على خفض ضغط الدم. قد يؤدي ذلك إلى انخفاض خطر الإصابة بالنوبات القلبية وفشل القلب والسكتة الدماغية.



3. محاربة الالتهاب



قد يكون للبنجر عدد من التأثيرات المضادة للالتهابات. ومع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من الدراساتلتأكيد هذه النظرية.

5. يحسن صحة الجهاز الهضمي



يعتبر البنجر مصدرًا جيدًا للألياف ، وهو مفيد لصحة الجهاز الهضمي ، فضلاً عن تقليل مخاطر الإصابة بعدد من الحالات الصحية المزمنة.



6. صحة الدماغ



يحتوي البنجر على النترات ، والتي قد تساعد في زيادة تدفق الدم إلى الدماغ ، وتحسين الوظيفة الإدراكية ، وربما تقلل من خطر الإصابة بالخرف. ومع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من البحث في هذا المجال.

7. خصائص مضادة للسرطان



أظهرت الدراسات التي أجريت على الخلايا البشرية والفئران المعزولة أن الأصباغ الموجودة في البنجر قد تساعد في تقليل نمو الخلايا السرطانية.

8. فقدان الوزن



يحتوي البنجر على نسبة عالية من الماء ومحتوى منخفض من السعرات الحرارية. كلتا الخواص مفيدة لفقدان الوزن.