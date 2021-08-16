ماسك البنجر لترطيب وعلاج البشرة الجافة

يعد ماسك البنجر من أكثر الوصفات الطبيعية الفعالة فى علاج مشاكل البشرة الجافة خاصة عندما يتم مزجه بالحليب وقليل من زيت اللوز بل وحتى صاحبات أنواع البشرة الأخرى يمكنهن استخدام هذه الوصفة لعلاج جفاف البشرة الذي يحدث بسبب سوء الأحوال الجوية.

نقدم لكم طريقة عمل ماسك البنجر لعلاج البشرة الجافة وذلك وفقا لما جاء “ boldsky” .

مكونات ماسك البنجر :

2 ملعقة كبيرة عصير البنجر

1 ملعقة صغيرة حليب

2-3 قطرات من حليب اللوز

طريقة استعمال ماسك البنجر:

ضع عصير البنجر في اناء ثم اضف اللبن الطازج عليه.

أضيفي قطرات من زيت اللوز على الخليط وامزجيهم جيدًا.

ضعي الخليط على وجهك واتركيه لمدة تتراوح بين 10لـ15 دقيقة.

اشطفي ماسك البنجر جيدا من على وجهك.

استخدمي ماسك البنجر من مرة لمرتين في الأسبوع للحصول على وجه غنى بالحيوية والنضارة.