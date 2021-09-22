واشنطن: نبحث طلبًا من "طالبان" لتعيين مندوب لها في الأمم المتحدة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها ستدرس طلب حركة طالبان الذي قدمته لإلقاء كلمة أفغانستان باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مع عضوي لجنة الاعتماد الآخرين روسيا والصين.

وقالت مسؤولة في الخارجية الأمريكية خلال مؤتمر صحفي لدى الأمم المتحدة لجنة اعتماد مختصة ونحن ندخل ضمنها.. لكن هذا يتطلب وقتا معينا من أجل مناقشة كل شيء".

وتابعت "بكل تأكيد سنتابع من كثب هذه القضية وسنبحثها مع باقي أعضاء لجنة الاعتماد".

وأشارت المسؤولة الأمريكية إلى أنها لا تتوقع أن يتم حل موضوع تمثيل "طالبان" لدى الأمم المتحدة خلال أسبوع الاجتماعات على المستوى العالي ضمن أعمال الدورة الـ76 للجمعية العامة.

وكانت حركة طالبان تقدمت بطلب لإلقاء كلمة أفغانستان بالأمم المتحدة، ورشحت المتحدث باسمها سهيل شاهين لشغل مقعد كابول في الأمم المتحدة.

كما تبحث لجنة الاعتماد المختصة بذلك والمكونة من الولايات المتحدة وروسيا والصين طلب طالبان.