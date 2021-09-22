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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبو الدهب: يوجد "خلل" في الأهلي.. وشريف كان بعيدا عن مستواه

صدى البلد

أكد محمد أبو الدهب، نجم الأهلي السابق، أن هناك خللا داخل الفريق الكروي الأول بالنادي، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

 

وقال أبو الدهب فى تصريحاته لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "TEN": "هناك العديد من لاعبي الأهلي مستواهم بعيد للغاية، ويجب عدم مشاركتهم خلال الفترة المقبلة، وهناك خلل داخل الفريق ومحمود الخطيب يعلم ذلك الأمر".

 

وأضاف: "جميع الفرق التى ستلاعب الأهلي فى الفترة المقبلة ستلعب بنفس خطة طلائع الجيش لتضييق الخناق على موسيماني، ومحمد شريف لم يظهر بمستواه المعهود؛ لذلك كان يجب عدم مشاركته في تسديد ركلات الترجيح".

 

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش بلقب السوبر المصري نسخة 2019-2020 للمرة الأولى فى تاريخه ، عقب الفوز على الأهلي بضربات الترجيح 3-2 فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد برج العرب بالإسكندرية. 

 

وتألق الحارس محمد بسام وتصدى لضربة جزاء من بدر بانون ، محمد مجدي قفشة  ومحمد شريف ، كما تألق الحارس المخضرم محمد الشناوي وتصدى  لكرة كريم الطيب لاعب الطلائع  وحسن مجدي .

وسجل للاعبي طلائع الجيش كلا من محمد الصباحي - محمد الجويني - عمرو السيسي .

كما سجل للاعبي الاهلي كلا من علي معلول - عمرو السولية فقط.

الأهلى موسيمانى محمد أبو الدهب الخطيب طلائع الجيش لسوبر المصري نسخة

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