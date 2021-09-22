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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بؤرة جديدة في الصين

الصين تعلن عن بؤرة جديدة لفيروس كورونا

كورونا في الصين
كورونا في الصين

أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم الأربعاء، عن بؤرة جديدة محتملة بعد اكتشاف ثلاث حالات إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا، في مدينة هاربين، المركز الإداري لمقاطعة هيلونغجيانغ شمال شرقي الصين.

ووفقا لوكالة "روسيا اليوم"، اتخذت سلطات المدينة العديد من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار العدوى، حيث أغلقت رياض الأطفال والمدارس الثانوية ودور السينما والصالات الرياضية لمدة أسبوع، وبدأت حملة اختبار جماعي للسكان.

ونُصح السكان بتجنب السفر بوسائل النقل العام ما أمكن، وعدم مغادرة منازلهم، وتم تحديد العديد من المناطق في هاربين بأنها مناطق "خطر متوسط للإصابة".

وقبل الإعلان عن اكتشاف إصابات داخلية بعدوى فيروس كورونا في هاربين، كانت مقاطعة فوجيان جنوب شرقي البلاد هي محور الانتشار، حيث تم تسجيل 418 حالة إصابة منذ 10 سبتمبر، غير مرتبطة بإصابات وافدة من الخارج.

وكانت الصين سجّلت منذ بداية جائحة "كوفيد – 19" 95851 حالة إصابة بكورونا فيما توفى 4636 بمضاعفات العدوى

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وفي سياق آخر، أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج تقديم ملياري جرعة لقاح ضد كورونا للعالم، بحلول نهاية العام الجاري، معرباً عن رفضه لأي مناورة سياسية مرتبطة بـ"أصل الفيروس".

ودعا الرئس الصيني خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى إتاحة اللقاحات للجميع بـ"تكلفة ميسورة".

وأكد شي جين بينج على "ضرورة الانتصار على الجائحة في هذه الحرب التي ستحدد مصير البشرية.. قد يبدو أن الجائحة هزمتنا، لكننا سننتصر في نهاية المطاف".

وأضاف "اللقاحات تمثل سلاحاً جوهريا لهزيمة الجائحة.. وأدعو إلى توفيرها لكل الدول بشكل منصف وعادل.. والصين ستتبرع بملياري جرعة لقاح بنهاية هذا العام، إلى جانب التبرع بمليون دولار  إلى برنامج كوفاكس" لتقديم اللقاحات للدول الفقيرة.

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