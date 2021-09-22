رئيس الصين يعلن التبرع بـ ملياري جرعة لقاح كورونا نهاية 2021

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج تقديم ملياري جرعة لقاح ضد كورونا للعالم، بحلول نهاية العام الجاري، معرباً عن رفضه لأي مناورة سياسية مرتبطة بـ"أصل الفيروس".

ودعا الرئس الصيني خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى إتاحة اللقاحات للجميع بـ"تكلفة ميسورة".

وأكد شي جين بينج على "ضرورة الانتصار على الجائحة في هذه الحرب التي ستحدد مصير البشرية.. قد يبدو أن الجائحة هزمتنا، لكننا سننتصر في نهاية المطاف".

وأضاف "اللقاحات تمثل سلاحاً جوهريا لهزيمة الجائحة.. وأدعو إلى توفيرها لكل الدول بشكل منصف وعادل.. والصين ستتبرع بملياري جرعة لقاح بنهاية هذا العام، إلى جانب التبرع بمليون دولار إلى برنامج كوفاكس" لتقديم اللقاحات للدول الفقيرة.

وتابع الرئيس الصيني "الصين لن تغزو أو ترهب الآخرين أبدا أو تسعى للهيمنة"، موضحا أن بلاده كانت دائماً من دعاة السلام في العالم، ودائما تسعى لخدمة النفع العام، وستواصل السير على مسار التنمية لتوفير الفرص للعالم أجمع.

وقال رئيس الصين "يجب تحسين الحوكمة العالمية واعتماد تعددية الأطراف الحقيقية.. ليس في العالم سوى نظام عالمي واحد توجد الأمم المتحدة في صلبه، ويستند إلى القانون الدولي".

وأشار إلى أنه "على الأمم المتحدة إعلاء راية تعددية الأطراف الحقة، لضمان الأمن العالمي والتنمية المشتركة، وعليها الالتزام بإقامة نظام دولي مستقر، وتعزيز تمثيل الدول النامية، والاضطلاع بدور ريادي في احترام القوانين الدولية".