ضبط 2 طن حلوي غير صالحة للاستهلاك داخل مصنع شهير بالغربية

شنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية حملة مكبرة لضبط المخالفين والمتلاعبين في السلع والمواد الغذائية وذلك بناء علي توجيهات الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء وتحريات الرقابة الإدارية وتوجيهات المهندسة حنان عامر مدير عام فرع الغربية .



أسفرت الحملة عن ضبط 2 طن من حلويات المولد الفاسدة في احدي المصانع الشهيرة حيث تم ضبط 924كجم باكتين فاسد ومنتهية الصلاحية و(600كجم سوداني بالشيكولاتة ) و( 476كجم سكر حلويات) وجميعها منتهيه الصلاحية وغير صالحه للاستخدام الادمي.



وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.