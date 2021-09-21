عبر بمصر لبر الأمان.. محافظة الغربية تنعي المشير حسين طنطاوي

طارق رحمي : فقدت مصر أحد أبرز القادة العسكريين في تاريخها المعاصر

تنعي محافظة الغربية ببالغ الحزن والأسى أحد أبرز قادتها العسكريين في التاريخ الحديث المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة الأسبق والذي وافته المنية فجر اليوم الثلاثاء.

ويتقدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بخالص التعازي لأسرة الفقيد وللشعب المصري، لفقدان أحد أبطال حرب أكتوبر والذي إستطاع أن يعبر بمصر لبر الأمان أثناء توليه رئاسة المجلس العسكري للقوات المسلحة عقب أحداث يناير ٢٠١١، حيث قاد هذه الفترة العصيبة من تاريخ البلاد بمنتهى الحكمة والاقتدار ، داعياً المولى عز وجل أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وأن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ، مؤكداً أن مصر لن تنسى أبنائها المخلصين ، كونه مثالاً يحتذى به في الوطنية والإخلاص والعطاء.