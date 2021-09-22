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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل البامية بالدجاج والمشروم للشيف شربيني

بامية بالدجاج والمشروم
بامية بالدجاج والمشروم

تعد البامية من أكثر الخضروات المفيدة للصحة ولكن بين الحين والآخر ترغب المرأة في تقديمها على السفرة بشكل مختلف حتى لا يشعر أفراد الأسرة بالملل من تكرار تناولها بالطريقة التقليدية

نقدم لكم طريقة عمل البامية بالدجاج والمشروم بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

طريقة عمل طاجن البامية باللحمة المفرومة


مقادير البامية بالدجاج و المشروم :
 

بامية 
مشروم 
صدور دجاج
بصل 
ثوم 
عصير طماطم
مرقة 
صلصة طماطم 
ملح 
فلفل اسود
زيت ذرة

 

طريقة عمل البامية بالدجاج والمشروم :


* في طاسة كبيرة على النار ضعي بصل مفروم في طاسة على النار مع مكعب مرقة ثم ضيفي الثوم المفروم وقطع صدور الدجاج وزعتر طازج مفروم ثم ضيفي البامية والمشروم المقطع وقلبي جيدا

* ابشري الطماطم وضيفيها مع صلصة الطماطم والبهارات والملح والفلفل الأسود

* ادخلي الطاجن فرن ساخن حتى تنضج تماما و قدمي البامية مع الأرز الأبيض أو العيش وبالهنا والشفا

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