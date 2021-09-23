اتفاقية بين "الأوراق المالية" ومركز دبي التجاري العالمي لتنظيم الأصول المشفرة

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع عن توقيع اتفاقية مع سلطة مركز دبي التجاري العالمي وذلك بهدف تنظيم عمليات طرح وإصدار وإدراج وتداول الأصول المشفرة ومزاولة الأنشطة المالية المتعلقة بها في المنطقة الحرة التابعة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي.

وقع الاتفاقية كل من الدكتورة مريم السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة وهلال سعيد المري مدير عام سلطة مركز دبي التجاري العالمي.

وعقب التوقيع صرحت د. مريم السويدي بأن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار العمل توجيهات عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية بتعزيز وتطوير التعاون وتبادل الخبرات والمعارف في مجالات العمل المشتركة مع مختلف الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية.

وأشارت د. السويدي إلى أنه “بمقتضى الاتفاقية سوف تتولى الهيئة مسؤولية الإشراف التنظيمي على عمليات طرح وإصدار وإدراج وتداول الأصول المشفرة وترخيص الأنشطة المالية ذات الصلة بها ضمن حدود اختصاص سلطة مركز دبي التجاري العالمي”.

كما ستقوم الهيئة كذلك بالإشراف والرقابة والتفتيش والتحقيق على الجهات العاملة ضمن حدود اختصاص سلطة المركز والحاصلة على ترخيص أو موافقة من الهيئة بموجب هذه الاتفاقية.

من جانبه قال هلال سعيد المري إن سلطة مركز دبي التجاري العالمي تحرص من خلال توسيع نطاق خدماتها على تعزيز مكانتها لتصبح من المناطق الحرة المفضلة لمجتمع الاستثمار الدولي ومجتمع ريادة الأعمال، ومع استمرار دبي في سعيها نحو تبني اقتصاد رقمي قائم على الابتكار تسعى سلطة مركز دبي التجاري العالمي إلى دعم الشركات القائمة على تقنيات البلوك تشين والتشفير.

وأضاف أن الاتفاقية ستتيح مع هيئة الأوراق المالية والسلع لسلطة مركز دبي التجاري العالمي توسيع إطارها التنظيمي ومجموعة التراخيص والخدمات التي تقدمها بالإضافة إلى توسيع نطاق الإشراف المركزي للهيئة على سوق الأصول المشيفرة لمنطقتنا الحرة.

وأوضح أنه مع ظهور تقنيات جديدة مثل الرموز غير القابلة للاستبدال التي من المتوقع أن يكون لها دور مهم في مستقبل التجارة وبناءً على نجاحهم في تنظيم قمة مستقبل البلوك تشين التي لاقت تقديراً عالمياً في هذا المجال، تسعى سلطة مركز دبي التجاري العالمي لإيجاد بيئة مستدامة لهذه المنظومة من أجل الاستعداد للمستقبل، ويتماشى طموحها مع استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية /البلوك تشين/ 2021 فطالما كانت دولة الإمارات العربية سباقة في البحث بمجال تقنية البلوك تشين وتطبيقها.

وتتيح هذه الاتفاقية إصدار الموافقات والتراخيص اللازمة لعمليات طرح وإصدار وإدراج وتداول الأصول المشيفرة ومزاولة الأنشطة المالية ذات الصلة بها من قبل الجهات العاملة ضمن حدود اختصاص سلطة مركز دبي التجاري العالمي وبما يتوافق مع طبيعة المركز.

وتنص هذه الاتفاقية على تقّيد الجهات العاملة ضمن حدود اختصاص المركز والحاصلة على ترخيص أو موافقة من الهيئة بموجب هذه الاتفاقية بالأنظمة والسياسات والقرارات ذات الصلة المتعلقة بعمليات طرح وإصدار وإدراج وتداول الأصول المشيفرة ومزاولة الأنشطة المالية ذات الصلة بها.

كما يتضمن الإطار التنظيمي المُطوّر الذي أرسته الاتفاقية تقديم خدمات مهنية متميزة من خلال شراكة استراتيجية تحدد مسؤوليات والتزامات الجانبين وتقديم دعم موثوق في الوقت المناسب لكل طرف بشأن أي أمور تقع ضمن نطاق تطبيق هذه الاتفاقية.

وتسهم الاتفاقية في دفع عجلة النمو في عمليات طرح وإصدار وإدراج وتداول الأصول المشفرة وتعزيز استخدامات البلوك تشين في دولة الإمارات وسيتبادل الطرفان أفضل الخبرات والممارسات المتعلقة بالمشروع بما يحقق الأهداف الاستراتيجية والتنظيمية لكل منهما فضلاً عن تبادل الدعم الفني لتعزيز قدرة الطرفين على التفاهم المشترك والإلمام بالأنظمة المالية لدى كل منهما وذلك من خلال المؤتمرات والزيارات المشتركة التي تستهدف تبادل الخبرات والمعلومات الخاصة بإدارة التحديات اليومية وتطوير الأنظمة المطبقة لدى كل منهما.