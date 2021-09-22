6 نوفمبر.. إليسا تحيي حفلا غنائيا فى باريس

تستعد الفنانة اللبنانية اليسا لإحياء حفلا غنائيا في باريس، وذلك يوم 6 نوفمبر .



ونشرت اليسا البوستر الدعائي للحفل عبر حسابتها المختلفة بموتقع التواصل الاجتماعى .

وأعربت إليسا، عن سعادتها لإحياء حفل غنائي في باريس للمرة الثالثة خلال مشوارها الفني.

أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا خلال لقائها مع متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنها تعيش قصة حب حاليا.



ووجه احد متابعي النجمة إليسا سؤالًا لها قائلاً، Are u in loveee ??🍾❤️هل تحبين وكانت إجابتها "نعم❤️"، وهو ما اثار اعجاب وتفاعل متابعيها عبر حسابها الشخصي بـ "تويتر".



وكشفت " إليسا" من قبل، مواصفات فتى أحلامها، وقالت خلال حديثها مع "سيدتي"، إن فتى أحلامها يشبه ديفيد بيكهام، و ترغب بأن يكون الشاب شرقي الطباع أيضًا يغار عليها ويشعرها بوجوده وبنفس الوقت يتفهم طبيعة عملها ويقف إلى جانبها.



واحيت إليسا مؤخراً حفلاً بالمملكة العربية السعودية واثارت اليسا قبل صعودها على المسرح بساعات الجدل ، بسبب ظروها بملامح متغيرة ، تكهن البعض بانها خضعت الى عملية تجميل .