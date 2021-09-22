رجب الشرنوبي يكتب: تعليم كفر الشيخ.. تخرج عن الحداد العام!!!

وسط مخاطر الأجيال المتحورة من فيروس كورونا..علي غير العادة وبما يخالف كل أصول اللياقة والشعور الوطني في مثل هذه الأجواء الحزينة..التي تسود مصر هذه الأيام لوفاة واحد من أوفي رجالها وقادتها المخلصين المشير محمد حسين طنطاوي..أقام المسئولين عن مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ إحتفالاً بهيجاً عمته الفرحة وغمره السرور بتكريم وكيلة الوزارة بمناسبة بلوغها سن التقاعد.

يبدو أن المديرية قررت كالعادة أن تتحدي مشاعر حزن المصريين..علي فقدان قائدهم وقائد جيشهم لأكثر من عقدين يقود قواتهم المسلحة،الرجل العظيم الذي تحمل مسئولية هذا الوطن في أصعب إختبار واجهه في التاريخ الحديث.

رغم قرار فخامة الرئيس السيسي بإعلان الحداد العام لمدة ثلاثة أيام..ورغم هذه المشاعر الحزينة تعليم كفر الشيخ وقيادته يتحدي الجميع..ويخرج عن اللياقة ويكسر حالة الحداد العام.

عدة أسئلة وأستفسارات تحتاج إلي إجابات حتي تكتمل الصورة ويزول الغموض الذي يكتنفها وتصبح أكثر وضوحاً..أتوجه بهذه الإستفسارات للسادة المسئولين في ديوان عام وزارة التربية والتعليم وكذلك المسئولين في ديوان عام محافظة كفر الشيخ.

أول هذه الإستفسارات أوجهها إلي د/طارق شوقي وزير التربية والتعليم..هل لازالت تؤمن بقدرة مثل هذه القيادات في تنفيذ برنامجك الطموح لتطوير المنتج التعليمي في مصر وهم كثر؟؟!!علماً بأن هذه السيدة لم تترك فعالية بمناسبة أو غير مناسبة إلا وتوشحت بعلم مصر أمام الكاميرات!!هل لازلت تعتقد أنك كنت محق في إختياراتك حينما تحديت بها الشارع الكفراوي بداية من كارثة الثانوية العامة ببيلا ثم سيلاً من الكوارث التعليمية قبل ثلاث سنوات حتي الآن؟؟!!

إستفسارات أخري أتوجه به إلي المسئولين عن الفندق التعليمي بتعليم كفر الشيخ وبالطبع إلي قيادات المديرية والمجالس الملحقة بها التي حضرت وباركت هذا الحفل بهذا البذخ المستفز في وقت تمر به البلاد بهذا الحدث الجلل..هل من الطبيعي أن يتم إقامة الحفلات مجاناً ودون مقابل؟؟!!أم أنه تم تسوية الأمر بمقابل مدفوع وعلي نفقة من ولماذا؟؟!!ومن صاحب قرار إتمام الحفل بهذا التوقيت رغم الحادث الأليم؟؟!!

ماذا يعني أن يقام هذا الحفل بهذا البذخ وفي مساء نفس اليوم الذي يقف فخامة الرئيس السيسي علي رأس المشيعين في وداع إبن مصر البار الذي وقف صلداً شامخاً يمنع مصر من السقوط...في أحلك الظروف ومتحدياً كل المتآمرين عليها داخليا وخارجياً حتي عبر بها بسلام؟؟!!هل هذا هو رد الجميل وماهو رد الفعل؟؟!!أم أن الأمر مر دون علم به؟؟!!مجرد إستفسارات أتمني أن يتوقف عندها ويجيب عليها ديوان عام محافظة كفر الشيخ؟؟!!وهل كان هناك من يمثل المحافظة ولو بشكل غير علني؟؟!!

سؤالي إلي السيدة الفاضلة صاحبة الفرح والتي تجلس في زهو وفخر أعلي الهرم التعليمي في تحدي صارخ لعدة سنوات..ماذا أضاف لكي ولمسيرتك الوطنية هذا الإحتفال البهيج؟؟!!

أتمني ألا يمر هذا الحادث المؤسف دون التوقف أمامه ومحاسبة المسئولين..صناعة القدوة لاتأتي من فراغ والمسئولين يجلسون علي مقاعدهم في وزاراتنا ومؤسساتنا الوطنية وهم يعلمون أو يجب أن يعلمون..أنهم مسئولين وبشكل مباشر عن رسم الصورة الذهنية للوطن في عيون المواطن..خصوصاً لدي الأجيال القادمة..اللهم بلغت اللهم فأشهد.