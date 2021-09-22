اللجنة الأوليمبية تستبعد طاهر أبو زيد من انتخابات نادي الشمس

فى مفاجأة غير متوقعة ، قامت الإدارة القانونية باللجنة الأوليمبية باستبعاد طاهر أبو زيد نجم النادى الأهلى والمنتخب الأسبق من الترشح فى انتخابات نادى الشمس المزمع انعقادها فى 5نوفمبر المقبل .

جاء استبعاد ابو زيد لعدم كونه عضو جمعية عمومية لنادى الشمس ، حيث تقدم طاهر إلى الراحل عبد المنعم الملاح رئيس نادى الشمس عام 2000 بطلب للحصول على العضوية .. وكان يستوجب على طاهر دفع مبلغ وقدره ألفين جنيه ولكن طاهر دفع 700 جنيه فقط وطلب تقسيط بقية المبلغ .. ومرت خمس سنوات حتى عام 2005 ولم يدفع طاهر بقية المبلغ .. وتنازل الملاح على بقية المستحقات المالية لدى طاهر ..

وقالت الإدارة القانونية أن الملاح لا يحق له التنازل عن بقية المبلغ المستحق للنادى ..وكان يستوجب على أبو زيد دفع المبلغ المتبقى وقدره 1300جنبه .. وعلى الرغم من حصول طاهر على العضوية .. إلا أنه لم يستكمل المبلغ طيلة أكثر من 20عاما .. وبالتالى أصبحت عضويته بالنادى هى والعدم سواء .. ليصبح ترشيح طاهر للانتخابات غير ذى جدوى لعدم كونه عضو جمعية عمومية .