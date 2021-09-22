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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا.. وزير الخارجية يلتقي عددا من نظرائه بنيويورك

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أفادت وكالة الأنباء السورية سانا بأن  الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين في نيويورك التقي اليوم وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق.

 

واوضحت الوكالة أن الوزيرين تبادلا الآراء إزاء تعزيز سبل التعاون بين البلدين وعبرا عن ارتياحهما لمستوى التنسيق العالي على مختلف الصعد وعن قناعتهما بضرورة الاستمرار في الارتقاء بالعلاقات الثنائية بما يحقق تطلعات الشعبين في سورية وإيران وكانت وجهات نظر الجانبين متطابقة بشأن تقييم العديد من التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

 

وخلال لقاء عبر تقنية الفيديو بحث الوزير المقداد مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وضرورة تعزيزها في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية التي تخدم مصلحة الشعبين الشقيقين وكذلك التنسيق والدعم المتبادل في المحافل الدولية.

 

كما التقى وزير الخارجية والمغتربين وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين وبحثا التنسيق في مجالات مكافحة الإرهاب وضمان الأمن والاستقرار في كلا البلدين بما يحفظ سيادة سورية والعراق ووحدة أراضيهما.

كما تم التطرق إلى ضرورة الارتقاء بالعلاقات بين البلدين في العديد من المجالات التي تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين.

حضر اللقاءات من الجانب السوري الدكتور بشار الجعفري نائب وزير الخارجية والمغتربين ومندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ والدكتور عبدالله حلاق مدير إدارة المكتب الخاص وإهاب حامد من مكتب وزير الخارجية والمغتربين.

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