‎شكري يلقي كلمة مصر أمام المائدة المستديرة لإحياء الذكرى العشرين لاعتماد عمل ديربان

يلقي وزير الخارجية سامح ‎شكري حاليا كلمة مصر أمام المائدة المستديرة للاجتماع رفيع المستوى لإحياء الذكرى العشرين لاعتماد إعلان وبرنامج عمل ديربان، وذلك في إطار فعاليات الشق رفيع المستوى للدورة ٧٦ للجمعية العامة للأمم المتحدة.



‎ويعتبر إعلان وبرنامج عمل ديربان المعتمدين بتوافق الآراء في ديربان، جنوب أفريقيا، في المؤتمر العالمي لعام 2001 لمحاربة العنصرية وثيقة شاملة عملية تقترح تدابير ملموسة لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري والخوف من الأجانب والتعصب المتصل بذلك على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.

ويجسد إعلان وبرنامج عمل ديربان الالتزام القوي من جانب المجتمع الدولي للتصدي للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.

ويشكل الاعتراف بأنه ما من بلد يستطيع الإدعاء بأنه خال من العنصرية وبأن العنصرية تشكل قلقا عالميا وأن معالجتها تتطلب جهدا عالميا، إنجازا هاما بحد ذاته.

فبالرغم من أن إعلان وبرنامج عمل ديربان غير ملزمين قانونا، فإن لهما قيمة أخلاقية هامة ويعتبران أساسا في الجهود المبذولة في جميع أرجاء العالم للدفاع عن هذه القضية.