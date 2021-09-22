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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب "أوكوس".. إيران: واشنطن ولندن تهددان اتفاقية نزع السلاح النووي

إيران
إيران

وجهت إيران انتقادات لكل من بريطانيا والولايات المتحدة، بسبب المواقف المزدوجة، المتمثلة في إبرام اتفاقية أوكوس التي تنص على بيع غواصات نووية إلي استراليا.

ووفقا لقناة روسيا اليوم، أعرب سفير إيران ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، عن أسفه من أن دولا عمدت إلى إلقاء اللوم على إيران إثر تخصيبها اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة للأغراض الإنسانية والسلمية، لكنها قررت اليوم بيع غواصات عسكرية نووية إلى أستراليا.

وأضاف: "الولايات المتحدة وبريطانيا تهددان بهذه التحركات، القضايا الأساسية المتعلقة باتفاقية نزع السلاح النووي والحد من انتشاره في العالم".

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وتابع: "لطالما أكدت إيران أن جميع الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يحق لها متابعة نشاطاتها النووية السلمية، بغض النظر عن مستوى تخصيب اليورانيوم، لتلبية احتياجاتها وفي إطار اتفاق الضمانات فقط".

وأكد أنه "على أستراليا أن تحصل وفق احتياجاتها على اتفاق بالضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وطالب بعدم يسمح لها في الأوقات المتفق عليها، الوصول إلى المواد النووية عالية التخصيب في أستراليا، وأنه لا يوجد عذر مقبول في هذا الصدد.

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