عاجل
أخبار الفن.. أول ظهور لـ سمير صبري بعد شائعة وفاته.. مفيدة شيحة تودع الستات ميعرفوش يكدبوا أخبار التعليم.. تنسيق الجامعات 2021.. اليوم فتح تسجيل رغبات طلاب الشهادات الفنية.. تسليم الشهادات للناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة بالمدارس.. اليوم قانون المحليات ينتظر موافقة البرلمان وحوار مجتمعي يسبق إقرار القانون تعرف على شروط استئجار محلات شارع مصر في المنيا.. شاهد أخبار التوك شو.. مستشار الرئيس يكشف موعد ذروة الموجة الرابعة من كورونا وأستاذ جيولوجيا يكشف تطورا بشأن سد النهضة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

سورة من القرآن الكريم تحميك من الكآبة

القران الكريم
القران الكريم

سورة من القرآن الكريم تحميك من الكآبة.. يعاني الكثير من الناس من الكآبة ، وتضيق بهم أمور الدنيا من  رزق وغيره، في القران الكريم سورة النور من مثاني سور القرآن الكريم، وهي سورة مدنية نزلت قبل سورة الحج وبعد سورة النصر وفي حديث علي: «يا علي مَن قرأَ سورة النّور نوّر الله قلبه، وقبره، وبيّض وجهه، وأَعطاه كتابه بيمينه وله بكلّ آية قرأَها مثل ثواب مَن مات مبطونًا».


علاج الاكتئاب.. قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن من شعر بضيق فعليه أن يكثر من ذكر الله وصحبة الصالحين وزيارة الأولياء.

علاج الاكتئاب

وتابع أمين الفتوى في فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار: عليك أن تذكر الله كثيرًا حتى تطيب نفسك وتدعو الله بما تشاء لقوله تعالى { فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ}.

علاج الاكتئاب
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الشيطان يبدأ في الوسوسة للعبد في الشيء اليسير بعبادته وعمله وسلوكه، فإن استعاذ منه وامتنع عنه لم يتغلب عليه، وإن استجاب له العبد وكان ضعيفا شدد عليه الشيطان وأكثر من وسواسه وتمكن منه حتى يشككه في دينه.

وأضاف أمين الفتوى، خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن الوسوسة يجب ألا يلتفت إليها ومن ركز معها عظم أمرها معه وتصيبه بالاكتئاب.

ما علاج الوسواس فى الصلاة؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية وذلك خلال فتوى مسجله له عبر قناة الإفتاء على اليوتيوب.

وأجاب وسام، قائلًا: لا تلتفت اليه وأكمل صلاتك فإن فعلت ذلك يذهب عنك هذا الوسواس، أما تركيزك معه سيزيد الى مرحلة المرض النفسي، فلا تلتفت اليه.  

علاج الاكتئاب

كما قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن العبد الذي يريد الخشوع والاطمئنان في الصلاة، ويريد إبعاد وساوس الشيطان عنه، ينبغي أن يصلي صلاة مودع، بأن يستحضر أنها آخر صلاة له في حياته.

وأضاف «عثمان» في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: كيف أعالج وساوس الشيطان في الصلاة ؟ أن هذا الأمر النبوي الذي جاءت به السنة عن أبي أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إذا قمت في صلاتك فصلِّ صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه واجمع الإياس مما في أيدي الناس».

وأكد أن العبد إذا استحضر هذا المعنى، فإنه سوف يركز فيما يقرأ ويستحضر بين يدي من يقف، وسيترك كل ما يشغله عن الله العظيم الذي ينظر إليه، لافتًا إلى أن العبد لا بد أن يجاهد نفسه وهواه والشيطان؛ لأن الشيطان إذا رأى منه ذلك، سيتركه وييأس منه.

سورة من القرآن الكريم تحميك من الكآبة.. يعاني الكثير من الناس من الكآبة ، وتضيق بهم أمور الدنيا من  رزق وغيره، في القران الكريم سورة النور من مثاني سور القرآن الكريم، وهي سورة مدنية نزلت قبل سورة الحج وبعد سورة النصر وفي حديث علي: «يا علي مَن قرأَ سورة النّور نوّر الله قلبه، وقبره، وبيّض وجهه، وأَعطاه كتابه بيمينه وله بكلّ آية قرأَها مثل ثواب مَن مات مبطونًا».


علاج الاكتئاب.. قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن من شعر بضيق فعليه أن يكثر من ذكر الله وصحبة الصالحين وزيارة الأولياء.

علاج الاكتئاب

وتابع أمين الفتوى في فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار: عليك أن تذكر الله كثيرًا حتى تطيب نفسك وتدعو الله بما تشاء لقوله تعالى { فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ}.


قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الشيطان يبدأ في الوسوسة للعبد في الشيء اليسير بعبادته وعمله وسلوكه، فإن استعاذ منه وامتنع عنه لم يتغلب عليه، وإن استجاب له العبد وكان ضعيفا شدد عليه الشيطان وأكثر من وسواسه وتمكن منه حتى يشككه في دينه.

وأضاف أمين الفتوى، خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن الوسوسة يجب ألا يلتفت إليها ومن ركز معها عظم أمرها معه وتصيبه بالاكتئاب.

ما علاج الوسواس فى الصلاة؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية وذلك خلال فتوى مسجله له عبر قناة الإفتاء على اليوتيوب.

وأجاب وسام، قائلًا: لا تلتفت اليه وأكمل صلاتك فإن فعلت ذلك يذهب عنك هذا الوسواس، أما تركيزك معه سيزيد الى مرحلة المرض النفسي، فلا تلتفت اليه.  

علاج الاكتئاب

كما قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن العبد الذي يريد الخشوع والاطمئنان في الصلاة، ويريد إبعاد وساوس الشيطان عنه، ينبغي أن يصلي صلاة مودع، بأن يستحضر أنها آخر صلاة له في حياته.

وأضاف «عثمان» في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: كيف أعالج وساوس الشيطان في الصلاة ؟ أن هذا الأمر النبوي الذي جاءت به السنة عن أبي أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إذا قمت في صلاتك فصلِّ صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه واجمع الإياس مما في أيدي الناس».

وأكد أن العبد إذا استحضر هذا المعنى، فإنه سوف يركز فيما يقرأ ويستحضر بين يدي من يقف، وسيترك كل ما يشغله عن الله العظيم الذي ينظر إليه، لافتًا إلى أن العبد لا بد أن يجاهد نفسه وهواه والشيطان؛ لأن الشيطان إذا رأى منه ذلك، سيتركه وييأس منه.
 

القران الكريم الكآبة سورة النصر علاج الاكتئاب سورة من القرآن الكريم تحميك من الكآبة علاج الوسواس فى الصلاة

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. موعد رحيل موسيماني .. تجميد نجم الأهلي.. كارثة تدين مرتضى منصور.. شوبير يكشف موقف الشناوي من العقوبة

أخبار التكنولوجيا.. إليك ما تعنيه رسالة "محظور مؤقتا" على واتساب.. مايكروسوفت تعيد طرح تطبيق PC Health Check مرة أخرى

سورة من القرآن الكريم تحميك من الكآبة

فضل الاستغفار في إجابة الدعاء .. تعرف عليه

في يوم مخصص للنساء.. رجل يتنكر في زي امرأة من أجل تفويل سيارته

مواعيد مباريات اليوم الخميس 23-9-2021 والقنوات الناقلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عادل الشوربجي يعلن مفاجأة بشأن ملف عقوبة محمد الشناوي

موعد رحيل بيتسو موسيماني عن النادي الأهلي.. تفاصيل

موسيماني يقرر تجميد نجم الأهلي عقب خسارة السوبر.. تفاصيل

لملاك ومستأجري العقارات |8 حالات تسمح للمؤجر بفسخ عقد الإيجار القديم

أيامه معدودة .. مفاجأة بشأن رحيل موسيمانى عن الأهلي

خاص | نجم الأهلي السابق ينضم رسميا لنادي بيراميدز

التثبيت وإلغاء استمارة 6 الأبرز ..مفاجآت سارة للموظفين في مشروع قانون العمل الجديد

ملكش حصة عيش هنا..التموين تحذر المواطنين بسبب صرف الخبز من بداية الشهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما حقيقة تأجيل الدراسة بسبب كورونا؟.. وزير التعليم يجيب

فتة شاورما بالبصل .. وصفات متعددة أبرزها دون أرز واللبناني

سعره 7 ملايين جنيه.. وزير خليجي يقتني أغلى صقر في السعودية|شاهد

ربع الجرعة.. دولة تفجر مفاجأة عن تلقي لقاح كورونا

فيديو

اغتصبوها شهرين ورسموا على جسمها.. ما قصة فتاة الوشم خديجة المغربية؟ "فيديو"

مش بالحظوظ.. لماذا منعت نقابة الموسيقيين عفروتو ومروان موسى من الغناء؟

بعد حديث بايدن عن إثيوبيا.. تصعيد دولي يهدد حكم آبي أحمد

هي دي أزمتها|بعد تلقيها أغلى حقنة في العالم.. سبب وفاة الطفلة ليال

المزيد

ساحة رأي

أحمد اليمني يكتب: هناك من تنبأ بالحروب البيولوجية

إبراهيم عمران يكتب: يد تبنى.. ويد تحارب

عبد المعطى أحمد يكتب: الفلوس البلاستيك!

ياسر عبيدو يكتب: د. محمد طعان طبيب جراح روائى حاليا

خالد الشناوى يكتب: فشلت أن أكون موظفًا حكوميًا

د. إيمان محمود شاهين تكتب: مفيش أسرة تخلو من المشاكل.. الأسباب والحلول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ