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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شراكة بين "طلعت مصطفى" و مجموعة "أزاديا" العالمية لإطلاق 13 علامة تجارية جديدة بأوبن آيرمول - مدينتي

مجموعة طلعت مصطفي
مجموعة طلعت مصطفي

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى (TMG) ، وهــى الشــركة الرائــدة فــى مجــال التطويــر العقــارى والســياحي ، عن شراكة استراتيجية مع مجموعة " ازاديا " الرائدة في مجال الموضة وأسلوب الحياة والمتخصصة في متاجر البيع بالتجزئة ، لتشغيل ١٣ علامة تجارية جديدة ، في أوبن آير مول - مدينتي .

 

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ومن المقرر افتتاح العلامات التجارية الجديدة - بمساحة إجمالية تبلغ ما يقرب من 10 آلاف متر مربع - خلال فصل الربيع من عام ٢٠٢٢ .

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز عروض البيع بالتجزئة في أوبن آير مول وتوفير أشهر العلامات التجارية لمجموعة "أزاديا" العالمية، التي تغطي مجموعة واسعة من الفئات ، وتشمل الأزياء والإكسسوارات، والمطاعم، والمستلزمات المنزلية ، ليستمتع رواد أوبن آير مول بالتسوق بمجموعة قوية من العلامات التجارية ، والتي تتضمن: زارا، زارا هوم، أويشو، بول اند بير، كيكو ميلانو، سن غلاس هت، ستراديفاريوس، ليفتيز، فيرجن ميجاستور، ماسيمو دوتي، بيرشكا، بول، ذا بوتشر شوب أند جريل.

تم توقيع عقد الشراكة في احتفال رسمي في أوبن آير مول، وقام بالتوقيع كل من السيد / عمر هشام طلعت، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في مجموعة طلعت مصطفى، والسيد سيف سالم، المدير الإقليمي في مجموعة أزاديا.

أوبن آير مول واحداً من أكبر وجهات التسوق

ويعد أوبن آير مول واحداً من أكبر وجهات التسوق المتطورة التي تتبع أسلوب الحياة العصري في مصر والشرق الأوسط ، حيث يجمع بين المناطق المفتوحة في الهواء الطلق و 8 مباني تطل على المسطحات الخضراء الشاسعة والبحيرات الصناعية ، ويمتد بمساحة إيجارية تبلغ 92 ألف متر مربع .

وتم تشغيل أوپن آير مول جزئياً منذ عام 2019 مع افتتاح اثنين من مبانيه الثمانية ، وهما مبنى E الذي يضم كارفور هايبر ماركت ، والآخر مبنى D  الذي يشمل مجمعًا سينمائيًا يضم 15 شاشة عرض سينمائية مزودة بأحدث تقنيات العرض الخاصة .

وتخطط إدارة أوبن آير مول لافتتاح المبنى الثالث والرابع قريبًا قبل نهاية العام الحالي، وسيضم المبنى الثالث قاعة طعام تلبي جميع الأذواق وتشمل أفضل سلاسل المطاعم العالمية والإقليمية والمحلية، أما المبنى الرابع فسيكون عبارة عن مركز ترفيهي عائلي مصمم بشكل فريد من شأنه أن يقدم تجربة فريدة في التسوق والترفيه لكل أفراد العائلة .

كما سيقدم المول لزواره والمتسوقين تجربة لم يسبق لها مثيل في مصر، حيث سيضم عدد 4 ترام للتجول بين مباني المول المختلفة، بتصميم مستوحى من الترام الموجود بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، بما يضفي طابع خاص مميز للمول ويصحب المتسوقين في جولات مليئة بالمرح للاستمتاع بالإطلالة الفريدة على البحيرات الصناعية.

ويقع أوبن اير مول في قلب مناطق شرق القاهرة على بعد 10 إلى 20 دقيقة فقط بالسيارة من القاهرة الجديدة والعاصمة الجديدة ومدينة الرحاب ، وله مدخل خاص من طريق القاهرة السويس السريع و أماكن مُخصصة لانتظار السيارات بسعة 6 آلاف سيارة ، ويتمتع بموقع استراتيجي بالقرب من التجمع الأول والثالث والخامس ليخدم ما يقرب من 4 ونصف مليون نسمة من سكان تلك المنطقة . وعلى الرغم من أنه لم يتم تشغيل المول بالكامل بعد، إلا أن الأوبن اير مول يشهد إقبالًا بمتوسط 30 ألف عميل يوميا.

ترقبوا المزيد من المفاجآت قريباً جدا مع بدء التشغيل الكامل لأوبن آير مول ، حيث سيكون الوجهة الأولى للتسوق والترفيه للجميع في مصر والشرق الأوسط  .

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