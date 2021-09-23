ضبط مدير مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل بحوزته خامات مجهولة المصدر

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (22,5 طن "زيت برافيل – نترات صوديوم" بدون مستندات "مجهولة المصدر" - 3376 عبوة "مستحضرات تجميل" غير صالحة للإستخدام الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون ، وتشكل خطراً على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل) بمحافظة الجيزة , وإستخدامه على منتجاته أرقام تسجيل منتجات شركات أخرى.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع .

