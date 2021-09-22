معهد الكبد : تم علاج 35 ألف مريض من فيروس سي

قال الدكتور باسم عيسى، عميد المعهد القومي للأمراض المستوطنة والكبد، إن المباردة الرئاسية للعلاج من مرض فيروس سي بدأت في أكتوبر 2018، مؤكدا أنه تم بدء هذه المبادرة فى محافظة القاهرة.

وأضاف باسم عيسى، خلال لقاء له لفضائية “اكسترا نيوز”، أن المعهد كان له أهيمة في علاج فيروس سي، مشيرا إلى أنه تم التدريب الكوارد الطبية والعلمية للتعامل مع المرضى.

النواه الأساسية لجميع العلاجات

وتابع باسم عيسى، أن المعهد القومي للأمراض المستوطنة والكبد، كان النواه الأساسية لجميع العلاجات الموجودة لمرض فيروس سي.

وأشار عيسى إلى أنه تم علاج 35 ألف مريض من فيروس سي، وكان هناك تواجد لـ 1500 مريض يوميا بالمعهد، مؤكدا أنه نتيجة لتلك الجهود قل المرض بطريقة كبيرة.