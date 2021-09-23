تعرضت للظلم.. البدري: الإعلام كان يتحدث عن راتبي وهو أقل من كيروش

قال حسام البدري المدير الفني السابق للمنتخب المصري، أن المدرب الأجنبي للمنتخب لن يتعرض لصعوبات مثل التي يتعرض لها المدرب المصري منتقدا بشدة الحديث فى راتبه باستمرار فى الاعلام منذ توليه المسئولية.

وأوضح البدري في تصريحات لقناة أبو ظبي الرياضية: “تعرضت للظلم.. لم يحدث فشل أو إخفاق، لم يتم ذكر في بيان إقالتي أن البدري فشل في التأهل لكأس العالم، ولكنني تحملت الصعاب من أجل الجماهير، وكنت متأكد أنني في طريقي لتحقيق الهدف".

وأضاف البدري : "هل سمعت أحدا يتحدث عن راتب كارلوس كيروش منذ وصوله؟ الإعلام كان يتحدث عن راتبي يوميا، رغم أنه لا يتعدى 30 أو 40% من راتب الأجنبي".

وعن قيادة كيروش للمنتخب خلال الفترة المقبلة، أوضح البدري: "الفترة الزمنية أمام كيروش قصيرة جدا، راسلت الجهاز الفني الجديد الذي يضم عناصر مميزة وأتمنى لهم التوفيق".

واختتم: "لو عُرض عليّ المنتخب مرة أخرى بالتأكيد سأقبل، ولكن مع نهاية مثل التي تعرضت لها بالتأكيد لن أقبل وكانت مفاجأة لي".